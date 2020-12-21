Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Aracın içindeki çantayı çaldı
Aracın içindeki çantayı çaldı
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
"Beni boşarsan seni öldürürüm"
"Beni boşarsan seni öldürürüm"
15 ay hapse mahkum edildi
15 ay hapse mahkum edildi
Flaş Haber
8'i yerel 19 pozitif vaka
Kapat

ABD'deki cezaevlerinde 1700 mahkum COVID-19'dan hayatını kaybetti

ABD'deki cezaevlerinde yatan her 5 mahkumdan biri koronavirüs salgınına yakalandı ve şimdiye kadar 1700 mahkum hayatını kaybetti.

21 Aralık 2020 Pazartesi 09:09
424 Okunma
ABD'deki cezaevlerinde 1700 mahkum COVID-19'dan hayatını kaybetti

Associated Press ve Marshall Projesi ortaklığında yapılan incelemede, ülkedeki eyalet ve federal cezaevlerinde bulunan mahkumlardan 275 bininin Covid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Bu oranın ülkedeki toplam mahkum nüfusunun 5'te 1'ine tekabül ettiği vurgulanan incelemede, bazı eyaletlerdeki hapishanelerde ise vaka sayısının mahkumların toplamının yarısını geçtiği ifade edildi.

Hapishanelerin genellikle mevcut kapasitesinin üstünde doluluk oranına sahip olduğu ve havalandırmasının yeterli olmadığına işaret edilen incelemede, ülke genelinde mahkumlar arasındaki Covid-19 ölüm oranının genel nüfusa orandan yüzde 45 daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

"Gerçek rakam çok daha yüksek"

Mahkeme kararıyla ülke genelinde onlarca cezaevini denetleyen New York Rikers Adası Hapishanesi Başhekimi Homer Venters, gerçek sayının incelemede yer alan resmi rakamın çok üstünde olduğunu belirtti.

Venters, "Hala mahkumların hasta olduğu bir çok cezaevi var, oralarda hastalara test yapılmadığı gibi yeterli tedavi de uygulanmıyor." ifadelerini paylaştı.

Yale Tıp Fakültesi Profesörü Emily Wang de cezaevlerindeki salgın oranına müdahale edilmesi gerektiğini belirterek, "Enfeksiyonlar ve ölümler olağanüstü yüksek. Bunlar devletin koğuşları ve bununla mücadele etmeliyiz." çağrısında bulundu.

Mahkumlara aşı önceliği verilsin çağrısı

Ülkedeki 50 eyaletten sadece 24'nün cezaevlerindeki Covid-19 durumu verilerini paylaştığı belirtilen incelemede, buna göre genel olarak mahkum nüfusundaki vaka ve ölüm sayısının bulundukları eyaletin nüfusuna oranla daha yüksek olduğunun tespit edildiği bildirildi.

İncelemede, ülkedeki ceza adalet sisteminde ırksal eşitsizliğe de dikkat çekilerek, beyazlara göre siyahi Amerikalıların mahkum edilme oranının 5 kat daha fazla olduğu, siyahi mahkumların aile üyesi veya yakınlarının da diğer ırklara göre Covid-19'dan dolayı ölme veya hastaneye yatırılma oranının daha yüksek olduğunun altı çizildi.

Mahkum haklarını savunan Cezaevi Politika Girişimi sivil toplum örgütü, ülke genelinde dağıtımına başlanan Covid-19 aşısı uygulamasında sağlık çalışanları ve bakımevlerinde kalan yaşlılar gibi cezaevlerindeki mahkumların da öncelik sırasına alınması çağrısında bulundu. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Papaz, Nikol Paşinyan’ı kiliseden kovdu
Papaz, Nikol Paşinyan’ı kiliseden kovdu
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti
Almanya'dan sevindiren açıklama: Aşılar yeni tür üzerinde de etkili
Almanya'dan sevindiren açıklama: Aşılar yeni tür üzerinde de etkili
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim