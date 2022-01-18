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ABD'deki davalar bahse açılıyor: İsteyen kripto para yatırabilecek

ABD merkezli hukuk firması Roche Freedman LLP'nin avukatlarından Kyle Roche, "dava finansmanı borsası" olmayı hedefleyen Ryval adlı bir teknoloji girişimi kurdu.

18 Ocak 2022 Salı 22:21
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ABD'deki davalar bahse açılıyor: İsteyen kripto para yatırabilecek
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Söz konusu girişim, ülkedeki mahkeme sistemini hem davacılara hem de yatırımcılara fayda sağlayacak şekilde "oyunlaştırmayı" amaçlıyor.

2022'nin ilk çeyreğinde başlaması planlanan uygulamada yurttaşlar, hukuk davaları üzerinde kripto paralarla bahis oynayabilecek. Bu da dava masraflarının karşılanmasını sağlayacak.

VICE'a konuşan Roche, "Ryval'ın amacı, adalete erişimi daha ekonomik hale getirmek" ifadelerini kullandı.

Roche'ye göre ülkenin federal mahkeme sistemi, ortalama bir yurttaşın büyük bir şirkete veya iyi kaynaklara sahip kuruluşlara dava açabilmesi için fazla masraflı.

Bu nedenle avukat, Ryval sayesinde "açılamayan davaları açmak" istediğini söylüyor:

Yaptığımız şey hikayeyi anlatmak, yasal iddiayı incelemek ve daha sonra halkın yatırım yapmasına ve size dava açabilmeniz için fon sağlamasına olanak tanımak.

Avalanche blok zincirini kullanan Ryval, tüm yatırımcıların davayla ilgili token satın almasını ve ardından token'larını takas edebilmesini mümkün kılacak. Mahkeme sonucu belli olduğunda elinde token bulunanlar, bunları nakite çevirip paralarını alabilecek.

DAVA FİNANSMANI ENDÜSTRİSİ KRİPTO PARA BORSANINA MI DÖNÜŞECEK?

Öte yandan dava finansmanının kendisi aslında yeni bir konsept değil. Dava finansmanı, ABD'de ve bazı Avrupa ülkelerinde son yıllarda popülaritesini artıran büyük bir endüstri haline geldi. Finans danışmanlık firması Westfleet Advisors'a göre, Haziran 2019 ve Haziran 2020 arasında yatırımcılar dava finansmanı sektörüne 2,5 milyar dolar akıttı.

Bu endüstride davaları (itibari parayla) finanse eden yatırımcılar, hak talebinde bulunanların kazandığı anlaşmalardan pay alıyor.

Ancak şimdiye kadar bu endüstri yalnızca sisteme kayıtlı olan varlıklı yatırımcılara açıktı. Ryval ise kripto paralar sayesinde sektöre artık herkesin yasal olarak erişim sağlayabileceğini belirtiyor.

Yeni sistemde bahse giren yatırımcıların kripto paralarını satma ve takas etme imkanı da olacak.

Örneğin elinde davaya ilişkin token tutan yatırımcı, davanın kendisi açısından kötüye gittiğini düşünürse veya o anda paraya ihtiyacı olursa token'larını en yüksek teklifi verene satabilecek.

Bu durum, davanın ilerlediği süreçte tokenların değerinin yükselmesine veya düşmesine de olanak tanıyacak. Firma böylelikle dava finansmanını borsaya çevirecek.

Roche'ye göre bu sistemde yatırımcının kazanç sağlaması için davanın sonuçlanması da gerekmeyecek:

“Diyelim ki, davacı lehine mahkemeden büyük bir karar çıktı. Bu henüz bir galibiyet değil ama büyük bir karar. Bu durumda fiyat artabilir.”

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