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ABD'deki metro saldırısının şüphelisi gözaltında

Brooklyn metro saldırısı şüphelisi 62 yaşında Frank James, Manhattan'da gözaltına alındı.

13 Nisan 2022 Çarşamba 22:52
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ABD'deki metro saldırısının şüphelisi gözaltında

Brooklyn'deki bir metro istasyonunda gerçekleştirilen 16 kişinin yaralandığı olayda, saldırının şüphelisi 62 yaşında Frank James, Manhattan'da gözaltına alındı.

New York Polis Departmanı’nın (NYPD) saldırının şüphelisi olarak ilan ettiği 62 yaşındaki Frank James’in New York’taki East Village bölgesinde yakalandığı açıklandı.

NYPD ve diğer yetkililer tarafından konuyla ilgili basın toplantısı düzenleneceği ifade edildi.

BROOKLYN'DEKİ METRO SALDIRISI

New York'ta dün Brooklyn'deki bir metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 10'u ateşli silahla olmak üzere 16 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

New York Polis Departmanı (NYPD), İtfaiye Departmanı (NYFD) ve New York Valisi Kathy Kochul, saldırıyla ilgili yaptıkları basın açıklamasında, ilk bulgulara göre olayın bir terör hadisesi olmadığını söylemişti.

Eyalet yetkilileri, sabah saatlerinde Brooklyn'deki bir metro istasyonunda yaşanan olayda 10'u ateşli silah sebebiyle olmak üzere 16 kişinin yaralandığını, yaralıların bölgeye en yakın 2 hastanede tedavi altına alındığını ve bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıklamıştı.

NYPD Komiseri Keechant Sewell, olayın bir terör saldırısı olduğunu söylemek için ellerinde delil bulunmadığını dile getirmişti. Sewell, turuncu inşaat yeleği giyen ve gaz maskesi takan şüphelinin siyahi bir erkek olduğu, etraftaki ve perondaki yolculara rastgele ateş açtığı bilgisini vermişti.

OLAY YERİNDEKİ KAMERALAR ARIZALI

Daha sonra güncel bilgileri paylaşan New York Polis Departmanı, olay yerinde aktif patlayıcı cihaz bulunmadığını, ancak soruşturmanın sürdüğünü, halkın güvenlik için olay yerinden uzak durması gerektiğini ifade etmişti.

Konuyla ilgili ilk değerlendirmesinde ABD Başkanı Joe Biden, Iowa ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Silah atışlarından çekinmeyerek yolculara yardım eden sivillere ve ilk müdahale ekiplerine minnettarız" demişti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Brooklyn'deki saldırıyla ilgili olarak olay yerindeki kameraların arızalı olduğunu söylemişti.

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