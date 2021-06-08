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ABD'den 18 yıl sonra bir Alzheimer ilacına onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 18 yıl sonra bir Alzheimer ilacının kullanımını onayladı.

08 Haziran 2021 Salı 08:24
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ABD'den 18 yıl sonra bir Alzheimer ilacına onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 2003'ten bu yana ilk kez Alzheimer tedavisinde kullanılması için Massachusetts merkezli biyoteknoloji şirketi Biogen'in geliştirdiği ilaca onay verdi.

FDA'den yapılan yazılı açıklamaya göre, deney aşamasında olan ve Biogen tarafından geliştirilen "aducanumab" isimli Alzheimer ilacının, erken safhalar için kullanımı onaylandı.

Söz konusu ilaç, Alzheimer'ın ilk safhalarında görünen hafif bilişsel bozuklukların ilerlemesini yavaşlatıyor. Uzmanlar, ilacın amacının hastalığın semptomlarını hafifletmekten ziyade ilerleyişini yavaşlatmak olduğunu vurguluyor.

BİLİM İNSANLARI "YETERLİ DELİL YOK" DEMİŞTİ

Böylece FDA, 2003'ten bu yana ilk kez bir Alzheimer ilacının kullanımını onaylamış oldu. Öte yandan söz konusu onay bilim dünyasında tartışmaları da beraberinde getirdi.

Biogen'in kullanım onayı için yaptığı başvuruyu inceleyen bilim insanları geçen yıl bu ilacın tedavide etkili olduğunu ortaya koyacak yeterli delil olmadığını belirten bir rapor hazırlamıştı.

Anahtar Kelimeler:
ABD Gıda Ve İlaç DairesiAlzheimer
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