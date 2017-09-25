Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102383
ALTIN
146.755
DOLAR
3.5227
STERLİN
4.7560
EURO
4.1876
Açlık krizlerini önlemenin 10 etkili yolu
Açlık krizlerini önlemenin 10 etkili...
Uzmanlar: "Uyku ve düzenli cinsel ilişki paradan daha güçlü"
"Uyku ve düzenli seks paradan...
'Çekici' olduğu için işten atıldı
'Çekici' olduğu için işten atıldı
İş arkadaşı tacizi daha büyük depresyona yol açıyor
İş arkadaşı tacizi depresyona sürüklüyor
California'nın resmi dinazoru oldu
Ördek gagalı dinazor o eyaletin

ABD'den 8 ülkeye seyahat kısıtlaması!

ABD Başkanı Trump, belli ülke vatandaşlarına sıkı güvenlik kontrolleri ve buna bağlı seyahat kısıtlamaları öngören yeni bir karara imza attı. Bu yıl Kuzey Kore'nin de listede yer alması dikkat çekti...

25 Eylül 2017 Pazartesi 12:28
ABD'den 8 ülkeye seyahat kısıtlaması!

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamayla yeni seyahat kısıtlama kararına ilişkin detaylar kamuoyu ile paylaşıldı.

Buna göre yeni seyahat kısıtlamaları, pazar günü süresi dolan 'Trump'ın vize yasağı kararnamesinin' yerini alacak ve 18 Ekim'de uygulanmaya başlayacak. Yeni kararla birlikte seyahat kısıtlamaları ve sıkı güvenlik kontrolleri getirilen ülkeler Kuzey Kore, İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Çad ve Venezuela oldu.

Önceki liste nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerden oluşurken, yeni listede bu tanıma uymayan ülkelerin de yer alması dikkat çekti.

KUZEY KORE, VENEZÜELLA VE ÇAD EKLENDİ

Önceki listede yer alan Sudan yeni listede yer almazken Kuzey Kore, Venezuela ve Çad'ın yeni listeye eklendiği görüldü.

Beyaz Saray yetkilileri, söz konusu ülkelerin, 'ABD'nin vize süreçlerinde talep ettiği bilgi paylaşım aşamalarına gerekli cevabı veremeyen ülkeler' olduğunu, din ya da etnik köken gibi kıstaslarınsa söz konusu olmadığını belirtti. Ayrıca her bir ülkeye uygulanacak kısıtlama kriterlerinin farklı olabileceği ve sürecin 'aşamalı' ilerleyeceği dile getirildi.

'KONTROLDEN GEÇİREMEDİĞİMİZ KİŞİLERİ ÜLKEMİZE KABUL ETMEYECEĞİZ'

Konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "Başkan olarak, ABD'nin ve Amerikan halkının çıkar ve güvenliğini koruyacak adımları atmak zorundayım" diye konuşan Trump, Twitter hesabından da, "Güvenli bir şekilde kontrolden geçiremediğimiz kişileri ülkemize kabul etmeyeceğiz" yorumunu paylaştı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Çekici' olduğu için işten atıldı
'Çekici' olduğu için işten atıldı
Referandum Türkiye'ye tehdit değil
Referandum Türkiye'ye tehdit değil
California'nın resmi dinazoru oldu
California'nın resmi dinazoru oldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim