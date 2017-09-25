ABD'den 8 ülkeye seyahat kısıtlaması!

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamayla yeni seyahat kısıtlama kararına ilişkin detaylar kamuoyu ile paylaşıldı.

Buna göre yeni seyahat kısıtlamaları, pazar günü süresi dolan 'Trump'ın vize yasağı kararnamesinin' yerini alacak ve 18 Ekim'de uygulanmaya başlayacak. Yeni kararla birlikte seyahat kısıtlamaları ve sıkı güvenlik kontrolleri getirilen ülkeler Kuzey Kore, İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Çad ve Venezuela oldu.

Önceki liste nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerden oluşurken, yeni listede bu tanıma uymayan ülkelerin de yer alması dikkat çekti.

KUZEY KORE, VENEZÜELLA VE ÇAD EKLENDİ

Önceki listede yer alan Sudan yeni listede yer almazken Kuzey Kore, Venezuela ve Çad'ın yeni listeye eklendiği görüldü.

Beyaz Saray yetkilileri, söz konusu ülkelerin, 'ABD'nin vize süreçlerinde talep ettiği bilgi paylaşım aşamalarına gerekli cevabı veremeyen ülkeler' olduğunu, din ya da etnik köken gibi kıstaslarınsa söz konusu olmadığını belirtti. Ayrıca her bir ülkeye uygulanacak kısıtlama kriterlerinin farklı olabileceği ve sürecin 'aşamalı' ilerleyeceği dile getirildi.

'KONTROLDEN GEÇİREMEDİĞİMİZ KİŞİLERİ ÜLKEMİZE KABUL ETMEYECEĞİZ'

Konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "Başkan olarak, ABD'nin ve Amerikan halkının çıkar ve güvenliğini koruyacak adımları atmak zorundayım" diye konuşan Trump, Twitter hesabından da, "Güvenli bir şekilde kontrolden geçiremediğimiz kişileri ülkemize kabul etmeyeceğiz" yorumunu paylaştı.