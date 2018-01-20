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ABD'den Afrin'le ilgili bir açıklama daha

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan adı açıklanmayan bir yetkili, telekonferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında Suriye ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

20 Ocak 2018 Cumartesi 13:07
ABD'den Afrin'le ilgili bir açıklama daha
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Yetkili, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonu hakkında, "(Suriye'nin kuzeyinde) Askeri bir operasyonun bölgesel istikrara, Suriye'nin istikrarına ve hatta Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerine hizmet edeceğine inanmıyoruz. Bu tür adımlar istikrar bozucu olabilir." yorumunu yaptı.

Türkiye'nin Suriye sınırı ile ilgili endişeleri konusunda Ankara ile yakın çalıştıklarını kaydeden yetkili, bununla beraber Afrin veya SDG'nin yer aldığı diğer bölgelere yönelik askeri adımların "faydalı olacağına" inanmadıklarını dile getirdi.

"'SINIR GÜVENLİĞİ GÜCÜ' YANLIŞ BİR İFADEYDİ"

SDG şemsiyesini kullanan terör örgütü PYD/PKK unsurları üzerine kurulu bir "Sınır Güvenliği Gücü" ile ilgili soruları da yanıtlayan yetkili, "Daha önce Bakan Rex Tillerson'ın da dile getirdiği gibi, 'Sınır Güvenliği Gücü' yanlış bir ifadeydi. Orada yaptığımız şey, iç güvenlik unsurlarına eğitim sağlamaktır. Bu (Suriye'de) bir iç güvenlik oluşumudur ve kuzey ve kuzeydoğudaki tüm etnik kesimleri kapsamaktadır. Türkiye'ye bir tehdit değildir." ifadesini kullandı.

Yetkili, Suriye'nin kuzeyinde ve kuzeydoğusunda yaptıkları hiçbir eylemin Türkiye'ye ve sınırlarına yönelik bir tehdit olmadığını savundu. Ayrıca Rakka'da DEAŞ'a karşı verilen mücadelede yer alan ağır silahlı güçlerin "yeniden yapılanması" veya (başka yerlerde) "sürdürülmesi" anlamına gelmediğini ifade etti.

Rakka savaşının sona erdiğini kaydeden yetkili, bu bağlamda SDG ile kurdukları askeri ilişkinin doğasının da belli ölçüde değiştiğini ve şu anda kuzey ile kuzeydoğuda yerel güvenlik oluşumlarının sağlanması için çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin PKK ile ilgili tüm endişelerini tamamıyla anladıklarını vurgulayan yetkili, Suriye'nin kuzeyinde istikrara ihtiyaç duyduklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dünkü basın toplantısında Türkiye'ye "Afrin'e yönelik bir adım atmama" çağrısında bulunmuştu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise üzerinde çalıştıkları oluşumun bir "sınır güvenlik gücü" olmadığını, daha ziyade "alan koruma gücü" olarak tarif edilebilecek bir yapılanma olduğunu belirtmişti.
 

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