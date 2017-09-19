ABD'den Etiyopya'ya reformları hızlandırma çağrısı

ABD, Etiyopya hükümetine siyasi ve hukuki alanda reformları hızlandırması çağrısında bulundu.

ABD'nin AddisAbaba Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, son haftalarda Oromo ve Somali bölgelerindeki şiddet olaylarından duyulan rahatsızlık vurgulandı.

Olaylar sonucu çok sayıda kişinin yerinden olduğuna işaret edilen açıklamada, hükümetin şiddet olaylarını araştırırken şeffaf olması ve şiddete yönelik barışçıl çözümler ararken yerel grupları da sürece dahil etmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Güçlü, müreffeh ve demokratik bir ulus olarak Etiyopya'nın geleceğinin, tüm Etiyopyalılar için açık ve kucaklayıcı siyasi diyaloğa, demokrasi ve adalet kurumlarının güçlendirilmesine ve şeffaflığa bağlı olduğuna inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı ve son olayların bu alanlardaki reformlarda daha hızlı ve somut adımlar atılması gerekliliğinin önemini belirttiği kaydedildi.

Oromo ve Somali eyaleti sınırında yaşanan çatışmalar nedeniyle çok sayıda kişi, hayatını kaybetmiş, on binlercesi ise evini terk etmek zorunda kalmıştı.

Somali eyaleti yetkilileri ve sakinleri, çatışmaların Oromo polisi tarafından başlatıldığını iddia ederken Oromolular ise Somali'deki özel eğitimli polis kuvvetlerini suçluyor.

Güvenliğin sağlanması için bölgede ordu birlikleri görev yapıyor.