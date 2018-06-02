Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613
Kozmetik ürünlerdeki alerji tehlikesine dikkat!
Kozmetik ürün alırken dikkat!
Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...
Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...
Tam bir mucize sakın vazgeçmeyin!
Tam bir mucizeymiş!
Gözlüklü insanlar daha mı zeki?
Gözlüklü insanlar daha mı zeki?
WhatsApp'a yaş sınırı geldi
WhatsApp'a yaş sınırı geldi

ABD'den Güney Çin denizi adalarını askersizleştirmesine tepki

ABD'den Çin'in Güney Çin denizi adalarını askersizleştirmesine tepki...

02 Haziran 2018 Cumartesi 18:52
ABD'den Güney Çin denizi adalarını askersizleştirmesine tepki

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Çin'in Güney Çin Denizi adalarında silahlı sistemler yerleştirmesinin bölgedeki diğer ülkelere gözdağı vermek için olduğunu söyledi.

Singapur'da düzenlenen ve Asya Güvenlik Zirvesi olarak da bilinen Shangri-La Diyaloğu toplantısında konuşan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Çin'in Güney Çin Denizi adalarını askerileştirmesini eleştirdi.

Mattis, "Çin, adalara yerleştirdiği silahlı sistemlerle diğer ülkelere gözdağı vermeyi ve onların üzerinde baskı oluşturmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Çin ile yapıcı, sonuç odaklı bir ilişki sürdürmeye devam edeceğini belirten Mattis, "Elbette ki Çin'in Hint-Pasifik düzeninde bir rolünün olduğunu kabul ediyoruz. Çin ile ilişkilerimizde yapıcı ve sonuç odaklı olmaya çalışacağız." dedi.

Kıyı ülkelerini egemenlik tartışmaları nedeniyle karşı karşıya getiren uluslararası sularda Çin ile Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri ile arasında gerginliğe sebep oluyor.

Bölgede kendi öz savunma hakkını uluslararası hukuka göre kullandığını iddia eden ve askeri tesisler inşa eden Çin'in, Nanşa (Spratly) adalar grubunda Subi Resifi (Cubiciao), Fiery Cross Resifi (Yongşudao), Mischief Resifi (Meciciao) adlı yapay adaları, Şişa (Paracel) adalar grubundaki Moody (Yongşingdao) adasında da askeri ve sivil kullanım amaçlı uçak pistleri bulunuyor.

Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çundao olarak adlandırılıyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meksika'da silahlı saldırıda 6 polis hayatını kaybetti
Meksika'da silahlı saldırıda 6 polis hayatını kaybetti
DEAŞ, Irak'ta aynı aileden 12 kişiyi öldürdü
DEAŞ, Irak'ta aynı aileden 12 kişiyi öldürdü
Yemen ile BAE arasında "güvenlik yakınlaşması"
Yemen ile BAE arasında "güvenlik yakınlaşması"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim