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ABD'den Güney Kıbrıs'a doğal gaz desteği

ABD'li yetkili Hale, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama ve sondaj faaliyetlerinde Güney Kıbrıs ile işbirliğini geliştirmek istedikleri belirtti.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:18
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ABD'den Güney Kıbrıs'a doğal gaz desteği

ABD Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkililerinden Siyasi İşler Müsteşarı David Hale, AB üyesi Güney Kıbrıs ile Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama çalışmalarında işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi.

Lübnan temaslarının ardından Güney Kıbrıs'taki Larnaka havaalanında Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüşen Hale, Doğu Akdeniz'in stratejik açıdan büyük önem taşıdığına dikkat çekerek Kıbrıs'ın kendi karasuları ve münhasır ekonomik bölgesinde (MEB) keşfedilen hidrokarbon kaynaklarını sondaj ve kullanım hakkını desteklediklerini kaydetti.

Hale,bu doğal kaynakların Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında adil bir şekilde paylaşılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kıbrıs'taki ABD Büyükelçiliğinden görüşme ile ilgili yapılan açıklamada "hidrokarbon çalışmalarının tüm Akdeniz'de ekonomik refah ve sürdürülebilir enerji güvenliğini sağlama amacı taşıyacağına" dikkat çekildi.

Hale'in Kıbrıs ile ABD arasında başta terörizmle mücadele, deniz ve sınır güvenliği, insan kaçakçılığıyla mücadele olmak üzere güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği açıklandı. Hale ayrıca Ada'da BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde yeniden birleşmeyi sağlama amaçlı görüşmelerin yeniden başlatılmasını desteklediklerini de söyledi.

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Hristodulidis de görüşme sonrasında yaptığı açıklamada ABD'li yetkilinin ABD'nin Doğu Akdeniz bölgesindeki angajmanını sürdüreceği güvencesi verdiğini kaydetti.

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, ABD'li Exxon Mobil, Katarlı Qatar Petroleum ve geçen ay Chevron tarafından satın alınan Teksas merkezli Noble Energy şirketlerine kendi MEB alanında doğal gaz sondaj ruhsatı vermişti.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin AB üyesi Yunanistan ve Kıbrıs ile yaşadığı gerilim, Cuma günü AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında da gündeme gelmiş, AB ülkeleri Yunanistan ve Kıbrıs'la tam dayanışma mesajı vererek bölgede tansiyonun derhal düşürülmesi çağrısı yapmıştı.

Türkiye dün Yavuz sondaj gemisi için Navtex (deniz seyir ve faaliyet bilgilendirmesi) yayımlayarak geminin Doğu Akdeniz'deki faaliyet süresini 15 Eylül'e kadar uzatmıştı. "Yavuz"a destek için Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemilerinin de bölgede olacağı bildirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
ABDDoğu AkdenizGüney Kıbrıs
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