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ABD'den İranlı uzay şirketlerine yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı, İranlı üç uzay araştırma şirketini "füze yapımında rol aldıkları" gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:15
ABD'den İranlı uzay şirketlerine yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı, İranlı üç uzay araştırma firmasını "füze yapımında rol aldıkları" gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İranlı Astronotic Araştırma Enstitüsü, İran Uzay Ajansı ve İran Uzay Araştırma Merkezi şirketlerinin yaptırım listesine alındığı belirtildi. 

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, İran Uzay Ajansı ve iki araştırma enstitüsünü hassas yayılım aktiviteleri sebebiyle yaptırım listesine aldı. ABD, balistik füze yapımında rol aldığı için ilk kez İranlı sivil bir uzay ajansına yaptırım uyguluyor." ifadesine yer verildi. 

İran'ın uzay araştırma çalışmaları adı altında balistik füze geliştirme faaliyetlerine izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Bu yaptırımlar, İran'ın uzay programında rol alarak Tahran'ın nükleer silah geliştirme işlemine katkıda bulunan uluslararası bilim camiasına da bir uyarıdır." denildi. 

İRAN'IN ROKET FIRLATMA GİRİŞİMİ

Söz konusu kararın, geçen hafta İran tarafından uzaya gönderilemek istenen roketin yerde infilak etmesi ve bunun ABD Başkanı Donald Trump tarafından dile getirilmesinin hemen ardından gerçekleşmesi dikkati çekti. 

ABD basınına yansıyan haberlerde, İran'ın kuzeyindeki uzay merkezinde, bir roketin, atış rampasındayken patladığı belirtilmiş, Tahran ise olayın teknik arıza nedeniyle meydana geldiğini savunmuştu.

Trump, Twitter hesabından olayın uydu görüntüsünü paylaşarak, "ABD'nin, İran'daki Semnan Fırlatma Üssü'ndeki Safir SLV uydusunun son fırlatma hazırlıkları sırasında meydana gelen feci kazada hiçbir rolü yok." açıklamasında bulunmuştu.

ABD Başkanı, "kritik uydu görüntüsünü" sosyal medya hesabından paylaşması nedeniyle eleştiri konusu olmuştu.

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi de cumartesi günü Trump'ın fırlatma sırasında infilak ettiğini ileri sürdüğü uydunun görüntülerini paylaşarak, uydunun henüz fırlatılmadığını kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABDİranAmerika
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