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ABD'den koronavirüs kan testine onay

ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), koronavirüsün (COVID-19) tespit edilebilmesi için kanda antikor düzeyini ölçen bir testin "acil durum kullanımına" onay verdiği bildirildi.

03 Nisan 2020 Cuma 13:25
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ABD'den koronavirüs kan testine onay

"Livescience.com" internet sitesindeki habere göre, FDA, merkezi Kuzey Carolina eyaletinde bulunan "Cellex" firmasının ürettiği kan testi için verdiği onay belgesini, 1 Nisan'da firmaya yolladı.

Sitede yayımlanan belgede, kanda COVID-19'a karşı üretilen İmmünglobulin M (IgM) ve İmmünglobulin C (IgC) antikorların seviyesini belirlemeyi sağlayan kan testinin COVID-19 taşıdığından şüphelenilen kişilerde kullanılabileceği belirtiliyor.

Belgede, testin yalnızca yetkili laboratuvarlarda uygulanabileceği uyarısı yapılıyor.

Hastalığı atlatıp yeniden virüsü kapan hastaların teşhisinde etkili

ABD'de ve dünyada COVID-19 vakalarını tespit etmek için Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) testi kullanılıyor.

Test, geniz ve burun sürüntü örneklerinde virüsün enzim faaliyetini gösteren Ribo Nükleik Asit (RNA) izlerini saptayarak teşhis yapıyor.

Ancak PCR testi, hastalığı bir kez atlattıktan sonra yeniden virüs kapan kişilerde, bunların vücutlarında hastalık sonrasında da hala belirgin seviyede COVID-19 RNA'sı bulunduğundan sonuç vermiyor.

Kandaki antikorların seviyesi yalnızca vücutta virüs olduğunda arttığından bu tip hastalarda teşhis için kan testlerinin kullanılması gerekiyor.

Uzmanlar, 15 dakikaya kadar sonuç verebilen kan testlerinin, yaygın kullanım açısından 6 ila 7 saatte sonuç veren PCR testlerine göre, daha verimli olacağına dikkat çekiyor.

6 bin 95 kişi yaşamını yitirdi

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de şu ana dek 245 bin 573 vaka tespit edilirken, 6 bin 95 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs şu ana dek dünyada 1 milyondan fazla kişide tespit edildi, virüs nedeniyle 50 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsKan TestiCovid-19
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