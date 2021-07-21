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ABD'den Maraş tepkisi gecikmedi: Provokatif ve kabul edilemez!

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Maraş'a yönelik açıklamaların provokatif ve kabul edilemez olduğunu savundu.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 10:26
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ABD'den Maraş tepkisi gecikmedi: Provokatif ve kabul edilemez!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Maraş açıklamalarına ilişkin kınama mesajı yayınladı. 

Yapılan duyurunun provokatif ve kabul edilemez olduğunu savunan Sözcü, “ABD ortak görüşe sahip olduğu ülkelerle birlikte çalışarak, endişe verici bu durumu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde görüşecek, güçlü bir yanıt verilmesi çağrısı yapacaktır” dedi.

Price, Kıbrıs'ta iki bölgeli, iki toplumlu federasyona yönelik çözümü desteklediklerini yineledi.

Price kınama mesajında şunları kaydetti:

"ABD, Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı, Maraş’ın belirli kısımlarının Kıbrıs Türk kontrolüne devretmeye ilişkin açıklamayı kınıyor. Bu adım, açık bir şekilde 550 ve 789 sayılı BM Güvenlik Kurulu Kararları’yla tutarsızdır.

2020’nin Ekim ayından bu yana Kıbrıs Türk, Türkiye’nin de desteğiyle Maraş’ın sahil kesiminin açılacağını duyurdu ve bu konuda adımlar atmaya başladı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs, uluslararası toplumun ve BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş’ta attıkları tek taraflı adımları durdurma çağrılarını gözardı etti. ABD, Türkiye’nin desteğiyle Maraş’ta atılan adımları kışkırtıcı, kabul edilemez ve görüşmelerde yapıcı bir şekilde yer almaya ilişkin geçmiş taahhütlerden uzak olarak görüyor. Kıbrıs Türk ve Türkiye’ye bugün açıklanan karardan ve 2020’nin Ekim ayından bu yana atılan adımlardan geri dönmesi çağrısı yapıyoruz.

ABD, bu endişe verici duruma BM Güvenlik Konseyi’nde değinmek için benzer düşünen müttefiklerle çalışıyor ve güçlü bir yanıt sunulacak.

Adada gerilimin artmasına neden olacak tek taraflı provokatif adımlardan kaçınmanın öneminin altını çiziyoruz. Adayı tüm Kıbrıslılar ve daha geniş bölge için iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleştirmek için Kıbrıs liderliğindeki kapsamlı bir çözümü desteklemeye devam ediyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Ned PriceABD
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