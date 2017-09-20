Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104001
ALTIN
145.411
DOLAR
3.5083
STERLİN
4.7586
EURO
4.1894
Sigara içenlerin tüketmesi gereken 9 besin
Sigarayı bırakamıyorsanız bu besinlere dikkat!
Ağlamanın insan sağlığına 6 faydası
Bırakın aksın göz yaşlarınız!
Depresyonla fotoğraf çekerek baş edebilirsiniz!
Depresyonla baş etmek için fotoğraf...
Hiç bir karga tarafından izlendiğinizi düşündünüz mü?
İzleniyorsunuz!
Kahve içmenin vücudumuza etkileri
Kahve içmenin vücudumuza etkileri

ABD'den PKK/PYD'ye zırhlı araç sevkiyatı

ABD'nin, DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle terör örgütü PKK/PYD'ye askeri yardımları devam ediyor. Son 10 günde içinde zırhlı askeri araçların da bulunduğu yaklaşık 200 tır yardım, Suriye'deki örgüt unsurlarına gönderildi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 11:23
ABD'den PKK/PYD'ye zırhlı araç sevkiyatı

Haseke'de dün askeri yardım da taşıyan yaklaşık 100 tır, Irak sınırındaki Simelka kapısından gündüz saatlerinde geçerek örgütün kontrolündeki kente girdi.

Haseke'ye gelen konvoyda, bazı tırlarda MRAP model zırhlı askeri araçlar görüldü.

Mayına dayanıklı, pusu korumalı MRAP'lara, birçok çeşit ağır silahlar takılabiliyor.

Tırların, Deyrizor'daki örgüt unsurlarına gönderildiği ifade ediliyor.

Bunun yanında, 11 Eylül'de de gece saatlerinde 100 civarı tırla yapılan sevkiyatta dört çeker pikaplar, kapalı konteynırlar dikkati çekti.

Akaryakıt tankerlerinin de bulunduğu konvoydaki diğer tırların tümüyle brandalı olması nedeniyle içlerindeki malzemeler görülemedi.

AA'nın haziran ayı başlarında ABD'nin PKK/PYD'ye silah ve diğer askeri yardımlarını görüntüleyip haberleştirmeye başlamasından bir süre sonra yardımlar gece saatlerinde brandalı tırlarla yapılmaya başlamıştı.

Diğer taraftan 13, 17 ve 21 Ağustos ile 3 Eylül ve 8 Eylül tarihlerinde gece saatlerinde brandalı toplam 400 tırla Irak'tan PKK/PYD kontrolündeki Haseke'ye gerçekleştirilen sevkiyatlar görüntülenmiş ancak ne tür yardımlar gönderildiği anlaşılamamıştı.

Bundan önce de 5 Haziran'da 60, 12 Haziran'da 20, 16 Haziran'da 50 ve 21 ile 26 Haziran'da toplam 120, 5 Temmuz'da 82, 9 Temmuz'da 102, 13 Temmuz'da 95, 17 Temmuz'da 100, 22 Temmuz'da 100, 27 Temmuz'da 80, 31 Temmuz'da 100 ve 7 Ağustosta 112 olmak üzere bin 21 tır, PKK/PYD bölgesine teslimat yapmıştı. Tırların bir bölümündeki askeri araç ve gereçler yine görüntülere yansımıştı.

Böylece haziran ayı başından bu yana ABD tarafından yapıldığı ve içlerinde bazı silahlar ile askeri araç gereçlerin de bulunduğu bilinen toplam bin 621 tır, DAEŞ'e karşı mücadele bahanesiyle PKK/PYD'ye yardım ulaştırılmış oldu.

Terör örgütüne verilen silahlar
AA muhabirinin ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan edindiği belgeye göre, Suriye'de PKK/PYD'nin de içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12 bin kalaşnikof marka tüfek, 6 bin makineli tüfek ve 3 bin 500 ağır makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin Amerikan yapımı RPG-7 ve bin Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da bulunuyor.

Belgede ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 havan topu, 100 keskin nişancı tüfeği, 450 PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün terör örgütüne ulaşacağı bilgisi yer alıyor.

Terör örgütü PKK/PYD'nin ABD desteğiyle sürdürdüğü Rakka operasyonu 6 Haziran'da başlamıştı. PKK/PYD, dün sabah saatlerinde ise DEAŞ işgalindeki Deyrizor'u ele geçirmek için harekete geçmişti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'den Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım
ABD'den Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım
Macron, Barzani'den referandumun ertelenmesini istedi
Macron, Barzani'den referandumun ertelenmesini istedi
BM Mali'deki ayrılıkçılar arasında anlaşma sağladı
BM Mali'deki ayrılıkçılar arasında anlaşma sağladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim