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ABD'den Pompeo-Çavuşoğlu Görüşmesi Açıklaması

05 Eylül 2018 Çarşamba 15:54
ABD'den Pompeo-Çavuşoğlu Görüşmesi Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, iki bakanın Suriye, Brunson ve ikili ilişkileri ele aldığını bildirdi.

Bakanlık, Pompeo ve Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakan Michael R. Pompeo bugün (dün) Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Esed rejiminin İblib'e yapacağı herhangi bir saldırının kabul edilemeyeceği ve Suriye'deki gerginliği düşüncesizce tırmandıracağı konusunda fikir birliğine vardılar. Ayrıca Bakan (Pompeo), Türkiye'nin Papaz Andrew Brunson'u serbest bırakmasının önemine vurgu yaptı. Bakan ve Dışişleri Bakanı ortak kaygılar ve sorunların çözümü konusunda görüşmelerin devam etmesi konusunda anlaştı."

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Anahtar Kelimeler:
AmerikaPompeo
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