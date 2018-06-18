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ABD'den Rusya açıklaması: "Derin kaygı duyuyoruz"

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da siyasi ve dini sebeplerle yapılan tutuklamaların artmasından derin kaygı duyduğunu bildirdi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 23:05
ABD'den Rusya açıklaması: "Derin kaygı duyuyoruz"

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da siyasi ve dini sebeplerle yapılan tutuklamaların artmasından derin kaygı duyduğunu bildirdi.

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Bakanlık konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'da siyasi ve dini sebeplerle tutuklananların sayısının 150'yi geçtiğini açıkladı.

Açıklamada, "ABD, güvenilir insan hakları organizasyonlarının belirttiği üzere şu anda sayıları 150'yi geçmiş olan Rusya Federasyonu tarafından siyasi ve dini sebeplerden tutuklu bulunan kişiler için derin kaygı duyuyor." ifadesine yer verildi.

"Özellikle haksız yere tutuklu bulunan ve şu anda açlık grevine başlamış dört Ukraynalının durumundan kaygı duyuyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Rusya'ya söz konusu kişileri serbest bırakması çağrısı yapıldı.

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