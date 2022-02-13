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ABD'den son açıklama: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali her an başlayabilir

Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi? Kremlin her ne kadar aksini iddia etse de ABD yönetiminden peş peşe açıklamalar geliyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan "İşgal her an başlayabilir" dedi.

13 Şubat 2022 Pazar 18:26
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ABD'den son açıklama: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali her an başlayabilir
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Amerikan CNN televizyonuna konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğinde artış görüldüğünü söyledi. Ulusal Güvenlik Danışmanı ayrıca dünyanın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için bir gerekçe yaratmasına hazırlıklı olması gerektiğini savundu.

Sullivan, Amerikan yönetiminin Rusya'ya sürpriz bir saldırı fırsatı vermeyeceğini, bu konuda istihbarat paylaşmaya devam edeceğini de söyledi.

ABD'nin Ukrayna'daki diplomatik personelinin minimum seviyede olduğunu belirten Sullivan, gerektiğinde büyükelçiliği tamamen boşaltmaya hazır olduklarını da ifade etti.

Pentagon Sözcüsü John Kirby ise, Rusya'nın Ukrayna'yı çarşamba günü işgal etmeyi planladığına dair haberleri doğrulayamadığını söyledi.

Bu arada Joe Bıden'in bugün Ukrayna Lideri Zelenski ile bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.

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