ABD'den son açıklama: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali her an başlayabilir

Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi? Kremlin her ne kadar aksini iddia etse de ABD yönetiminden peş peşe açıklamalar geliyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan "İşgal her an başlayabilir" dedi.