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ABD'den Türkiye açıklaması: Kendini savunma hakkı var

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün düzenlediği basın toplantısında İdlib’deki durumu değerlendirdi. Pompeo, "NATO ortağımız Türkiye'nin, Esad, Ruslar ve İranlıların Suriye içinde yaptıklarının yarattığı riske karşı kendini savunma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz" dedi.

05 Mart 2020 Perşembe 20:43
56 Okunma
ABD'den Türkiye açıklaması: Kendini savunma hakkı var

Basın toplantısında konuşan Pompeo, Suriye’deki kriz nedeniyle özellikle sivillerin zarar gördüğünü ifade ederek, "İhtiyacımız, 2018'deki Soçi Anlaşmasına geri dönmeleri. Ağırlıklı olarak Müslümanlar, Esad rejimi, Ruslar ve İranlıların İdlib'in içinde yaptıkları şeylerden zarar görüyor. Türk hükümeti bizden bir kaç şey talep etti, tüm bu talepleri değerlendiriyoruz. Savunma ekibi ile birlikte ekibimiz, daha az şiddet ve daha çok barış için en iyi yolu ve insani krizin durdurulmasına ilişkin yolları bulmaya çalışıyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri BakanıMike PompeoİdlibTürkiyeSuriye
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