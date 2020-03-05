ABD'den Türkiye açıklaması: Kendini savunma hakkı var

Basın toplantısında konuşan Pompeo, Suriye’deki kriz nedeniyle özellikle sivillerin zarar gördüğünü ifade ederek, "İhtiyacımız, 2018'deki Soçi Anlaşmasına geri dönmeleri. Ağırlıklı olarak Müslümanlar, Esad rejimi, Ruslar ve İranlıların İdlib'in içinde yaptıkları şeylerden zarar görüyor. Türk hükümeti bizden bir kaç şey talep etti, tüm bu talepleri değerlendiriyoruz. Savunma ekibi ile birlikte ekibimiz, daha az şiddet ve daha çok barış için en iyi yolu ve insani krizin durdurulmasına ilişkin yolları bulmaya çalışıyor" dedi.