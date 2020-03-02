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ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD'nin BM daimi temsilcisi Kelly Craft ve Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bu gece Ankara'ya gidecek

02 Mart 2020 Pazartesi 10:52
91 Okunma
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD'nin BM daimi temsilcisi Kelly Craft ve Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bu gece Ankara'ya gidiyor.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Craft ve Jeffrey, Ankara'daki temasları sırasında Türk yetkililerle Suriye konulu görüşmeler yapacak.

Amerikalı heyetin Türkiye'de bulundukları sürede ayrıca BM ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmelerde Suriye'de rejim saldırıları nedeniyle ortaya çıkan insani krizin ele alınması planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDSuriyeTürkiyeİdlib
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Ahmet asan 2020-03-02 13:16:03

Niye etrafi karistirmaya mi

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