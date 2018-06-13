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ABD'den Yunanistan ve Makedonya açıklaması

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, iki ülkenin anlaşmaya varmasının bölgenin güvenliği adına önemli bir adım olduğu belirtildi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 10:53
ABD'den Yunanistan ve Makedonya açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ve Makedonya'nın "isim sorunu" üzerinde bir anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, iki ülkenin anlaşmaya varmasının bölgenin güvenliği adına önemli bir adım olduğu belirtildi.

Açıklamada, "ABD, Başbakan AleksisÇipras ve ZoranZaev'in sorunu çözerek tarihi bir anlaşma imzalamasını memnuniyetle karşılamaktadır." ifadesine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, ABD'nin Yunanistan ve Makedonya'nın aldığı kararı destekleyeceği ifade edildi.

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İSİM SORUNU

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Yunan halkının bir kısmı ise sorunun sadece isim değil, tarih ve kültüre ilişkin olduğunu savunarak, Üsküp yönetimini "Makedon kimliğini" çalmaya çalışmakla suçluyor. Antik dönemde Makedon Kralı olan Büyük İskender'in mirası, iki ülke arasında önemli bir rekabet alanı olarak görülüyor.

Makedonya Başbakanı ZoranZaev, Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorunu için "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi üzerine anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

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