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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kıbrıs konulu gayri resmi toplantıyı değerlendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Cenevre’de yapılacak Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıyı değerlendirdi. Blinken, Kıbrıs’ı iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon olarak birleştirecek kapsamlı bir anlaşmayı güçlü şekilde desteklediklerini söyledi.

11 Mart 2021 Perşembe 09:12
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kıbrıs konulu gayri resmi toplantıyı değerlendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin süreci yakından takip ettiklerini belirterek, “Kıbrıs’ı iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon olarak birleştirecek kapsamlı bir anlaşmayı güçlü şekilde destekliyoruz” dedi.

Blinken, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde Joe Biden yönetiminin dış politika önceliklerini anlattı ve Kıbrıs müzakerelerine ilişkin süreçle ilgili bir değerlendirme yaptı.

Blinken, nisanda Cenevre’de yapılacak Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıya yönelik ABD yönetiminin nasıl bir pozisyonda olduğu sorusuna, Başkan Biden’ın çok uzun zamandır Kıbrıs meselesini yakından takip ettiğine atıf yaparak cevap verdi.

Kıbrıs konusundaki son durumu yakından takip ettiklerini kaydeden Blinken, “Kıbrıs’ı iki bölgeli ve iki toplumlu olarak birleştirecek kapsamlı bir anlaşmayı güçlü şekilde destekliyoruz. Birleşmiş Milletler’in kritik rolünün desteklenmesi de dahil bu yaklaşımı güçlendiren çabaları destekleyeceğiz” yorumunu yaptı.

ABD’nin diplomasisiyle Kıbrıs müzakereleri konusuna doğrudan angaje olacağını belirten Blinken, “Bu çabalarda doğrudan Amerikan angajmanını göreceksiniz” dedi.
        
 

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