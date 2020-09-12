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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunacak

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bugün Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis tarafından Başkanlık Sarayı’nda kabul edilecek. Bazı iddialara göre Pompeo, Kuzey’e geçerek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de görüşecek. Ancak iddialarla ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan herhangi bir açıklama yapılmadı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 11:44
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün Kıbrıs’ın güneyine bir ziyaret gerçekleştirecek.

Pompeo, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis tarafından Başkanlık Sarayı’nda kabul edilecek.

Toplantıya, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de katılacağı biliniyor.

Öte yandan bazı iddialarda, Pompeo’nun Kuzey’e geçerek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşebileceği ifade ediliyor.

Ancak Cumhurbaşkanlığı, söz konusu iddiayı doğrulayan ya da yalanlayan herhangi bir açıklama yapmadı.

Ziyaretle ilgili gazetecilere konuşan Pompeo, Kıbrıs'taki temaslarının Başkan Donald Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile yaptığı telefon görüşmelerin tamamlayıcı nitelikte olacağını söylemişti.

Doğu Akdeniz'deki ihtilafın "diplomatik ve barışçı yollardan çözülmesi" gerektiğini belirten Pompeo, adadaki temaslarında "Kıbrıs halkının bakış açısı ile bağlantılı riskleri anlamak için çaba göstereceğini" ifade etmişti..

ABD Dışişleri Bakanı, "Gerçek görüşmeler olacağını ve bu görüşmelerin gerçekleşebilmesi için bölgede bulunan askeri varlıkların geri çekileceğini umuyoruz" demişti.

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, fırkateynler eşliğinde Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerini sürdürürken, Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, İtalya ve Fransa ile birlikte bölgede askeri tatbikat düzenlemişti.

Afgan hükümeti ile Taliban arasında Cumartesi günü Doha'da başlayacak müzakerelere katılacak olan Pompeo'nun ardından Kıbrıs Cumhuriyeti'ne gitmesi planlanıyor.

Pompeo'nun ziyaretini ABD'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yönelik 1987'den beri geçerli olan silah ambargosunu kısmen kaldırma kararından kısa bir süre sonra gerçekleştirecek olması dikkati çekti. ABD Eylül ayı başında Kıbrıs Cumhuriyeti'ne "ölümcül" olmayan savunma malzemelerinin satışına izin verileceğini açıklamıştı. Pompeo, geçen hafta da taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürmeçağrısı  yapmıştı.

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