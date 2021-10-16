Künye
Kıbrıs 26
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bulduğu 6200TL'yi çaldı!
Bulduğu 6200TL'yi çaldı!
Sahte dolarla yakalandı
Sahte dolarla yakalandı
Vietnamlı kadın vahşice öldürüldü
Vietnamlı kadın vahşice öldürüldü
Zamir Dereseven mahkemeye çıkarıldı
Zamir Dereseven mahkemeye çıkarıldı
Korkunç cinayeti baba oğul kavgası ortaya çıkardı
Korkunç cinayeti baba oğul kavgası...
banner107

ABD Dışişleri'nden Doğu Akdeniz açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD’nin Yunanistan ile imzaladığı anlaşmanın Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlıklara yansımalarına ilişkin, ABD’nin Türkiye ile Yunanistan arasındaki müzakereleri desteklediğini ve Washington’un genellikle diğer ülkeler arasındaki deniz sınırı anlaşmazlıkları konusunda pozisyon almadığını söyledi

16 Ekim 2021 Cumartesi 08:49
390 Okunma
ABD Dışişleri'nden Doğu Akdeniz açıklaması
banner108

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Price, Yunanistan ile ABD arasında dün imzalanan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nın Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyona nasıl etki edeceğine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

"Yunanistan ve Türkiye arasındaki istikşafi müzakerelerin devamı da dahil olmak üzere, Doğu Akdeniz'deki gerilimi düşürme çabalarını destekliyoruz. Prensip olarak, tüm devletleri deniz yetki sınırlarının birleştirilmesine ilişkin sorunlarını diyalog yoluyla ve uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl bir şekilde çözmeye teşvik ediyoruz. Bildiğiniz gibi ABD genellikle diğer devletlerin deniz sınırı anlaşmazlıklarını nasıl çözmeleri gerektiği konusunda bir pozisyon almıyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye üzerinden Türkiye’ye yönelik saldırılarını artırması üzerine bu bölgelere operasyon düzenleme sinyali verdiğine ilişkin bir soruya ise Price, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye yönelik sınır ötesi saldırıları kınadıklarını yineledi.

Price, Suriye’de ateşkes hatlarını korumanın ve sınır ötesi saldırıları durdurmanın önemine vurgu yaptı.

Tüm tarafları Suriye'de istikrarı artırmak ve çatışmaya siyasi bir çözüm için çalışmak için ateşkes bölgelerini korumaları ve bunlara saygı duymaları gerektiğini kaydeden Price, “NATO müttefikimiz Türkiye ile pek çok çıkarımız var. Terörle mücadele bunlardan biri; Suriye'deki çatışmayı sona erdirmek diğer biri ve bölgede kötü niyetli aktörleri caydırmak da bir diğeridir. Suriye'deki çatışmayı sürdürülebilir bir şekilde sona erdirmek için Türk müttefiklerimizle ortak çıkarlarımız var.” değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü, Suriye’deki savaşın bitirilmesi konusunda ABD’nin bölgedeki ortaklarla olduğu gibi Ankara ile de istişare içinde olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
ABDDoğu Akdeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Futbol maçında silahlı çatışma çıktı
Futbol maçında silahlı çatışma çıktı
Belçika'da çok sayıda kadın farklı kafelerde içkisine uyuşturucu konularak cinsel istismara uğradı
Belçika'da çok sayıda kadın farklı kafelerde içkisine uyuşturucu konularak cinsel istismara uğradı
İngiltere’de bayraklar yarıya indirildi…
İngiltere’de bayraklar yarıya indirildi…
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim