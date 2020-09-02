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ABD, DSÖ'nün küresel COVID-19 aşısı programına katılmayacak

ABD'de Donald Trump yönetimi, potansiyel yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısını geliştirmek, üretmek ve dağıtmayı hedefleyen küresel girişime dahil olmayacağını açıkladı.

02 Eylül 2020 Çarşamba 11:11
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ABD, DSÖ'nün küresel COVID-19 aşısı programına katılmayacak

"Washington Post" gazetesinde yer alan habere göre, Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) eş güdümünde yürütülen COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) katılmayacağını bildirdi.

ABD'nin aşı çalışmalarını yalnız başına yürüteceğini vurgulayan Deere, "Birleşik Devletler, virüsü yenebilmek için uluslararası ortaklarıyla iş birliğini sürdürecek fakat Dünya Sağlık Örgütü ve Çin'in etkisindeki çok uluslu organizasyonlarla kısıtlanmayacak." ifadelerini kullandı.

Trump yönetimi, "pandemiyle mücadelede Çin-etkisinde kararlar aldığı" gerekçesiyle 29 Mayıs'ta DSÖ ile ilişkilerini sonlandırdığını açıklamıştı.

Dünya çapında aşı geliştirme çalışmalarının hızlandırılmasını, bütün ülkelerin potansiyel bir aşıdan yararlanabilmesini ve yüksek risk grubundaki nüfus kesimlerinin aşıdan öncelikli olarak yararlanabilmesini amaçlayan COVAX programı kapsamında 170'dan fazla ülkeyle görüşmeler yürütülüyor. Aralarında Almanya ve Japonya gibi ABD müttefiki ülkelerin bulunduğu çok sayıda ülke ve kuruluş programa destek veriyor.

Uzmanlar, ABD'nin aşı çalışmalarında yalnız hareket etme kararının, hem ABD hem de dünya nüfusunun, pandemiden çıkışın umudu olarak görülen potansiyel bir aşıya erişiminde sıkıntıya yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

ABD'de klinik aşamaları süren bir aşının tescillenmesi halinde bunun dünyaya nasıl dağıtılacağı, nasıl fiyatlandırılacağı ve hangi ülkelerin ve nüfus gruplarının erişimine öncelik verileceği belirsiz kalacak. Aşının ABD dışında bulunması halinde, bu kez Amerikan halkının aşıya erişiminde sıkıntılar ortaya çıkabilecek.

33 aşı adayı, klinik deneme aşamasında

DSÖ verilerine göre, 28 Ağustos itibarıyla dünya genelinde COVID-19'a karşı 33 aşı adayı klinik deneme, 143 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan COVID-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 26 milyona yaklaşırken, 861 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
ABDDSÖCovid19COVID19 Aşısı
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