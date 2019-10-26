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ABD duyurdu: Tüm uçuşlar yasaklandı

ABD yönetimi, Başkent Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşları yasakladığını açıkladı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 09:28
ABD duyurdu: Tüm uçuşlar yasaklandı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, söz konusu uçuş yasağına ilişkin Twitter'dan yazılı bir açıklama yayımladı.

Pompeo, ABD Ulaştırma Bakanlığı'na başkent Havana'daki Jose Marti Havaalanı dışında diğer havaalanlarına yapılan tüm uçuşların durdurulması talimatını verdiğini açıkladı.

Alınan karara, "Küba yönetiminin kendi insanlarına baskı yapmasını ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermesini" gerekçe gösteren Pompeo, "Bu hamle, Maduro'ya destek çıkan ve kendi insanlarını ezen Küba rejimine ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır." ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, Havana dışındaki şehirlere de uçuşlar gerçekleştiren ABD merkezli American Airlines ve JetBlue havayolu şirketlerinin, söz konusu yasak kapsamında artık sadece Jose Marti havaalanını kullanacağı bildirildi.

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ABDMike PompeoUçuşlarUçuş YasağıHaber
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