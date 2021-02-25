ABD ekonomisi 2020’nin son çeyreğinde yüzde 4,1 büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim-Aralık 2020 dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,1 arttı.

Söz konusu dönemde GSYH verisi yukarı yönlü revize edilirken, piyasa beklentisi ekonominin dördüncü çeyrekte yüzde 4,2 büyümesi yönündeydi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin ocak ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 4 büyüdüğü kaydedilmişti.

Ülke ekonomisi, 2020 genelinde ise yüzde 3,5 daralarak 1946'dan bu yana kaydedilen en kötü performansı gösterdi. ABD ekonomisi 2019'da ise yüzde 2,2 büyümüştü.