ABD eyaletinde aşı olan gençlere 820 TL verilecek

ABD’de Batı Virginia eyaleti aşıyı teşvik etmek ve tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla 35 yaşın altında aşı olan kişilere 100 dolarlık (820 TL) tasarruf bonosu vereceğini açıkladı.



Vali Jim Justice tarafından yapılan açıklamada, "Aşı olan gençlerimizden her birine 100 dolarlık bir tasarruf bonosu vereceğiz" dedi.

GERÇEKLEŞİRSE AŞILAMA ORANI YÜZDE 70'E ÇIKACAK



Vali Jim Justice, eyalette yaşayan 1,5 milyon kişinin yaklaşık yüzde 52’sinin en az bir doz aşı olduğunu belirtirken 16 ila 35 yaş nüfusun en az 275 bin kişi olduğunu, onlar da aşılanırsa aşı olan oranının yüzde 70’in üzerine çıkacağını belirtti.



Eyaletteki aşılanma oranının ülke oranıyla aynı seviyede olduğu bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) alınan verilere göre, ABD'de 18 yaş ve üzeri kişilerin yaklaşık yüzde 54'ü en az bir doz aşı olurken ve bunların yüzde 37'si tamamen aşılandı.



Vali Justice, tasarruf bonolarını ödemek için Mart 2020'de Kongre'de kabul edilen CARES Yasası tarafından sağlanan federal acil durum fonunun kullanılacağını söyledi.



ABD’de uygulanan tasarruf bonosu sisteminde, vatandaşlar federal harcamalarını finanse etmeye yardımcı olmak için sunulurken düşük de olsa bir getiri sağlayabiliyor.