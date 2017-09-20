ABD Filipinler polisine silah satışını durdurdu

ABD'nin, Filipinler yönetiminin emniyet güçleri için sipariş ettiği taarruz tüfeği sevkiyatını Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin talimatıyla başlatılan uyuşturucu operasyonlarındaki yargısız infaz iddiaları nedeniyle durdurduğu bildirildi.

Filipinler'de yayın yapan Inquirer News haber sitesinde yer alan habere göre, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Archie Francisco Gamboa, 2018 bütçe görüşmeleri sırasında Senatoda yaptığı açıklamada, 2017 yılı içinde teslim edilmesi beklenen 27 bin taarruz tüfeği siparişinin ABD Dışişleri Bakanlığının ihracat izni vermemesi nedeniyle ertelendiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığının ertelemeye gerekçe olarak Devlet Başkanı Duterte'nin talimatıyla başta başkent Manila olmak üzere ülkenin büyük şehirlerinde başlattığı uyuşturucu operasyonları sırasında polisin yaptığı iddia edilen yargısız infazlar ve insan hakları ihlallerini gösterdiği kaydedildi.

5 binden fazla şüpheli öldürüldü

Gamboa, siparişle ilgili ihale sürecinin yeniden başlatılacağını ve başka ülkelerin vereceği tekliflerin değerlendirileceğini ifade etti.

Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin 30 Haziran 2016'da görevi devralmasından bu yana yürütülen uyuşturucu operasyonlarında, polis kayıtlarına göre şimdiye kadar 5 binden fazla şüpheli öldürüldü.