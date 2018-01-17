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ABD, Filistin yardımının 65 milyon Dolarlık bölümünü askıya aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin'e verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünü "tekrar gözden geçirmek üzere" askıya aldığını açıkladı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 12:38
ABD, Filistin yardımının 65 milyon Dolarlık bölümünü askıya aldı
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Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Nauert, "ABD, tekrar gözden geçirmek üzere Filistin'e verilecek 65 milyon dolarlık yardımı askıya aldı." ifadesini kullandı.

Yardımın askıya alındığını ve iptal edilmediğini bildiren Nauert, "ABD olarak bazı değişikliklerin yapılmasını bekliyoruz." dedi.

Nauert, 65 milyon dolarlık yardımın askıya alındığını ancak 60 milyon dolarlık yardımın ise Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) verileceğini belirtti.

Sözcü Nauert, Donald Trump yönetiminin aldığı bu kararın BM'de yapılan Kudüs oylamasıyla alakalı olmadığını söyledi.

FİLİSTİN ULUSAL GİRİŞİM HAREKETİ’NDEN KINAMA

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa El-Bergusi, Filistin'e verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünü askıya almasını kınadı.

Bergusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kararın, Filistinli mültecilerin dönüş hakkını ortadan kaldırmayı hedefleyen İsrail baskılarıyla benzeşen, tehlikeli siyasi bir bağlamı var." dedi.

Söz konusu kararın, silah zoruyla evlerinden ve yurtlarından çıkarılan milyonlarca Filistinli mülteciyi tehdit ettiğine dikkati çeken Bergusi, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e (BM), yardımların azaltılmasının ardından BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunda (UNRWA) oluşacak eksikliği telafi etmesi için birtakım mekanizmalar kurulması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Filistin'e verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün, "tekrar gözden geçirmek üzere" askıya alındığını açıklamıştı.

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