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ABD füzeleri Avustralya’ya konuşlandırılmayacak

Avustralya Savunma Bakanı Reynolds, ABD'nin yakın zamanda Pasifik bölgesinde konuşlandırmayı planladığı orta menzilli konvansiyonel füzelerin ülkesinin topraklarına yerleştirilmeyeceğini belirtti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:53
ABD füzeleri Avustralya’ya konuşlandırılmayacak

Avustralya Savunma Bakanı Linda Reynolds, Savunma Bakanı Mark Esper’in, Pasifik bölgesinde orta menzilli konvansiyonel füze konuşlandırılması hakkındaki açıklamalarını Ulusal Radyo’da değerlendirdi. 

Bakan Reynolds, hafta sonu Sydney’de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Mark Esper’in de katılımıyla gerçekleşen Avustralya-Amerika Birleşik Devletleri Bakanları İstişare (AUSMIN) Toplantılarında söz konusu füzelerin Avustralya topraklarına yerleştirilmesine yönelik bir talep gelmediğini ifade etti.

"AVUSTRALYA FÜZE ÜSLERİNDEN BİRİ OLMAYACAK"

Füze üslerinin konumlarının henüz bilinmediğini ancak Avustralya'nın onlardan biri olmayacağını dile getiren Reynolds, Esper’le yaptığı görüşme konusunda, ‘‘Doğrudan ona (Esper’e) 'Böyle bir beklentiniz var mı?' diye sordum. O da 'Hayır' cevabını verdi.’’ ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan (INF) resmen çekilmesinin ardından Esper, Avustralya'ya giderken uçakta gazetecilere, Pasifik bölgesinde birkaç ay içerisinde orta menzilli konvansiyonel füze konuşlandırmak istediklerini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABDAvustralya
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