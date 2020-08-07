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ABD global seyahat uyarısını kaldırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı, mart ayında ilan ettiği ve vatandaşlarına uluslararası seyahat yapmama çağrısını içeren 4. seviye global seyahat uyarısını kaldırdı.

07 Ağustos 2020 Cuma 09:10
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ABD global seyahat uyarısını kaldırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ile iş birliği içinde, ABD Dışişleri Bakanlığı 4. seviye Global Seyahat Uyarısını kaldırıyoruz" ifadesine yer verildi. 

Pandeminin "öngörülemez" doğasından dolayı, ABD vatandaşlarının hala seyahat ederken dikkat etmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Bazı ülkelerde sağlık ve güvenlik şartları iyileşirken bazılarında da kötüleşmesiyle bakanlığımız sadece belirli ülkelere 1'den 4'e kadar seyahat uyarısı yapılan eski sisteme dönüyor" bilgisi verildi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarının seyahat etmek istediği bölgelere yönelik gerekli uyarıları, bakanlığın web sitesinden bulabilecekleri de vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığından 19 Mart'ta yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle küresel seyahat uyarısının 4. seviyeye çıkarıldığı belirtilerek, Amerikalılara uluslararası seyahat yapmamaları tavsiye edilmişti.

Yurt dışında bulunan ABD vatandaşlarına da çağrıda bulunulan açıklamada, "Hala ticari uçuş imkanı bulunan ülkelerde olan ve ABD'de ikamet eden vatandaşlar, yurt dışında süresiz kalmaya hazırlanmıyorlarsa ABD'ye dönmek için ayarlamalarını acilen yapmalıdır" ifadesine yer verilmişti.

Anahtar Kelimeler:
ABDGlobal Seyahat
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