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ABD golf sahası istedi, İrlanda tarihi kale teklif etti, sonuçta havalimanı seçildi

Tartışmaların eksik olmadığı İngiltere ziyaretinin ardından İrlanda'ya ABD başkanı olarak ilk kez giden Donald Trump burada da golf sahasıyla gündemde.

06 Haziran 2019 Perşembe 10:34
ABD golf sahası istedi, İrlanda tarihi kale teklif etti, sonuçta havalimanı seçildi
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Reuters ajansının aktardığına göre Beyaz Saray, Trump ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın Trump'ın Doonbeg'deki golf sahasında görüşmesini istedi. İrlanda hükümeti ise tarihi kale gibi daha sembolik bir mekandan yana tercihini kullandı. Neticede Trump ve Varadkar liderler için pek de sıradan bir görüşme noktası olmayan bir yerde bir araya geldi: Shannan Havalimanı'nda yemek yeme yerlerinin ve dünyanın ilk duty-free alanının hemen ilerisindeki VIP salonunda.

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Trump kendi golf sahasının tanıtımını yapmaya mı geldiği sorusu üzerine ise "İlişkilerimiz nedeniyle buradayım. Başbakan ve halkla ilişkimizden dolayı İrlanda'ya uğramak istedim" savunması yaptı.Öte yandan Trump ve İrlanda lideri buluşma yerinin yanı sıra Brexit konusunda da fikir ayrılığına düştü. Trump lafa "Muhtemelen bana Brexit hakkında sorular soracaksınız çünkü kısa süre önce Brexit'le alakadar olan iyi insanlarla birlikteydim" diye girdi, Meksika sınırına duvar inşa etme girişimine atıfta bulunup "Bence sorun çıkmayacak. İngiltere ve İrlanda arasındaki duvar, sınır konusunda da öyle" dedi.

Varadkar'ın Brexit sonrası İrlanda ile İngiltere'nin parçası olan Kuzey İrlanda arasında yeniden sınır oluşturulmasını istemediklerini söylemesi üzerine de Trump önce İrlanda'nın bu endişelerine hak verdi ama İngiltere'nin bu konu üzerinde detaylıca çalıştığını söyledi.

'DÜNYANIN EN TEMİZ HAVASI ABD'DE'

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins’in ABD’nin iklim değişikliği konusundaki tutumunun 'tehlikeli ve pervasız' olduğu yönündeki eleştirisine de yanıt veren Trump, ülkesinin çevre açısından 'bozulmamış' olduğunu söyledi. Trump, dünyanın en temiz havasının ABD'de olduğunda ısrar etti.

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ABDTrumpKaleGolfHavalimanıHaberKıbrısGündem
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