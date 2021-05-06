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ABD, Hakan Atilla'ya 10 yıl ticaret yasağı getirdi

ABD, Borsa İstanbul'un eski genel müdürü ve Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'ya 10 yıl ticaret yasağı getirdi.

06 Mayıs 2021 Perşembe 23:30
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ABD, Hakan Atilla'ya 10 yıl ticaret yasağı getirdi

ABD Ticaret Bakanlığı'nın alt birimlerinden olan Sanayi ve Güvenlik Dairesi'nin yayımladığı kararda Atilla'nın İran'a yönelik yaptırımların delinmesi suçunu işlediği belirtilerek ticaret yapmasının yasaklandığı ifade edildi.

Bu kararın Atilla'nın hüküm giydiği tarih itibarıyla 10 yıl boyunca geçerli olacağı aktarıldı.

Atilla'nın kendisinin, Atilla'nın atadığı temsilcilerin ya da çalışanların direkt ya da dolaylı olarak ABD ile ilişkili mal, yazılım ve teknoloji ihracatı ya da ithalatı yapamayacağı vurgulandı.

Metinde kararın Atilla'nın cevabının incelenmesinin ardından alındığı da belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Hakan Atilla
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