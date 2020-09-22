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ABD Hastalık Önleme Merkezi'nde koronavirüs hatası

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri COVID-19'un hava yoluyla bulaşmasının virüsün yayılmasında ana etken olduğu yönündeki açıklamasında ''yanlışlık" olduğunu belirtti.

22 Eylül 2020 Salı 11:13
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ABD Hastalık Önleme Merkezi'nde koronavirüs hatası

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC), yeni tip koronavirüsün (COVID-19) hava yoluyla bulaşmasının virüsün yayılmasında ana etken olduğu yönündeki açıklamasında ''yanlışlık" olduğunu belirtti.

CDC'nin cuma günü resmi internet sitesinde yayımlanan yeni kılavuzda yer alan COVID-19'un hava yoluyla bulaştığı bilgileri ''yanlışlıkla paylaşıldı'' ifadesine yer verilerek, sayfadan kaldırıldı.

Kurumdan yapılan açıklamada, ''Cuma günü, önerilen bir kılavuz değişikliği yanlışlıkla ajansımızın resmi internet sitesinde yayımlandı. Bu sadece bir taslak versiyondu.'' ifadesi paylaşıldı.

"Virüsün yayılmasında ana etken"

Söz konusu güncellemede, ''Enfekte bir kişi öksürdüğünde, hapşırdığında, şarkı söylediğinde, konuştuğunda veya nefes aldığında koronavirüs havadaki parçacıklar yoluyla yayılarak diğerlerine bulaşabilir. Bunun, virüsün yayılmasında ana etken olduğu düşünülüyor.'' değerlendirmesine yer veriliyordu.

CDC'nin cuma günü yaptığı güncellemeyi kaldırmasıyla COVID-19 kılavuzu 24 Ağustos'ta yayımlanan tartışmalı versiyonuna dönmüş oldu.

Söz konusu versiyonda, virüse yakalanmış kişilerle 15 dakikadan fazla temas etmiş olsalar bile hastalık belirtisi göstermeyen kişilerin COVID-19 testi yaptırmasının gerekli olmadığı belirtilmiş, bu sağlık uzmanları tarafından virüsün kontrol altına alınma çabalarını baltaladığı gerekçesiyle yoğun tepki çekmişti.

New York Times’in cuma günü yayımlanan haberinde, CDC'nin eleştirilere neden olan ilgili COVID-19 test kılavuzunun bilim insanlarının onayı dışında ABD Sağlık Bakanlığı ve Beyaz Saray COVID-19 Görev Gücü tarafından yazıldığı öne sürülmüştü.

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