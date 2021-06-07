ABD Hazine Bakanı Yellen'dan faiz mesajı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, "daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de toplum için pozitif olacağı" yönündeki söylemi piyasaların odağına yerleşti.

Janet Yellen, yaptığı açıklamada, Biden'ın 4 trilyon dolarlık harcama planının enflasyona katkıda bulunacağını dile getirdi, biraz daha yüksek faiz ortamının Fed için iyi olabileceğini söyledi. Bu Yellen'ın faiz artışıyla ilgili verdiği ikinci sinyal oldu. İlkinde de faiz oranları olağanüstü düşük seviyede demişti.

Uzmanlar, Yellen'ın açıklamalarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğine dikkati çekerek, Fed'den kısa süre içinde böyle bir adım atması beklenmese de para politikasını etkileyecek haber ve verilerin fiyatlamalarda daha sert hareketliliklere neden olabileceğini söyledi.