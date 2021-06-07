Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
4 gün daha tutuklu kalacak
4 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha ek tutukluluk
3 gün daha ek tutukluluk
Polise gösterdiği ehliyet sahte çıktı
Polise gösterdiği ehliyet sahte çıktı
"Alkollüydüm hatırlamıyorum"
"Alkollüydüm hatırlamıyorum"

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan faiz mesajı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Başkan Biden'in 4 trilyon dolarlık harcama planının enflasyonda yükselişe katkı yapsa ve daha yüksek faiz oranlarına yol açsa bile ABD için iyi olacağını savundu.

07 Haziran 2021 Pazartesi 11:22
36 Okunma
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan faiz mesajı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, "daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de toplum için pozitif olacağı" yönündeki söylemi piyasaların odağına yerleşti.

Janet Yellen, yaptığı açıklamada, Biden'ın 4 trilyon dolarlık harcama planının enflasyona katkıda bulunacağını dile getirdi, biraz daha yüksek faiz ortamının Fed için iyi olabileceğini söyledi. Bu Yellen'ın faiz artışıyla ilgili verdiği ikinci sinyal oldu. İlkinde de faiz oranları olağanüstü düşük seviyede demişti.

Uzmanlar, Yellen'ın açıklamalarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğine dikkati çekerek, Fed'den kısa süre içinde böyle bir adım atması beklenmese de para politikasını etkileyecek haber ve verilerin fiyatlamalarda daha sert hareketliliklere neden olabileceğini söyledi.

Son Güncelleme: 07.06.2021 16:52
Anahtar Kelimeler:
ABDJanet YellenFaizEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa Rekabet Kurumundan Google'a 220 milyon avro para cezası
Fransa Rekabet Kurumundan Google'a 220 milyon avro para cezası
İngiltere'de çöpçatanlık uygulamalarına 'aşı rozeti' geliyor
İngiltere'de çöpçatanlık uygulamalarına 'aşı rozeti' geliyor
İngiltere Sağlık Bakanı’ndan Hint varyantı açıklaması
İngiltere Sağlık Bakanı’ndan Hint varyantı açıklaması
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim