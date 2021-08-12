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ABD, İngiltere ve Almanya peş peşe aynı sözlerle çağrı yaptı!

Yetkililer, vize bekleyenlerin kendileriyle acilen iletişime geçmesini istedi.

12 Ağustos 2021 Perşembe 23:05
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ABD, İngiltere ve Almanya peş peşe aynı sözlerle çağrı yaptı!

Afganistan'da Taliban ile hükümet üyeleri arasındaki çatışmalar devam ederken, ülkeden de büyük bir göç dalgası başladı. Ancak çatışmalar nedeniyle riskli olan bölgedeki diğer ülke vatandaşları da çıkışın yolunu arıyor. Amerika, Almanya ve İngiltere, çeşitli nedenlerden dolayı Afganistan'da bulunan vatandaşlarının ülkelerine geri dönmesi ve bölgeyi tahliye etme çağrısında bulundu.

ABD: AFGANİSTAN'I DERHAL TERK EDİN

ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD vatandaşlarının mevcut ticari uçuş seçeneklerini kullanarak Afganistan'ı derhal terk etmesini istedikleri bildirildi.

Güvenlik koşulları ve azaltılmış personel sayısı göz önüne alındığında, büyükelçiliğin Afganistan'daki ABD vatandaşlarına yardım etme kabiliyetinin son derece sınırlı olduğu ifade edilen açıklamada, ABD vatandaşlarına Afganistan'a seyahat etmeme uyarısında da bulunuldu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "ABD vatandaşıysanız ve eşiniz veya reşit olmayan bir çocuğunuz için göçmen vizesi bekliyorsanız lütfen hemen bizimle iletişime geçin" ifadeleri yer aldı.

AYNI ÇAĞRI İNGİLTERE'DEN DE GELDİ

İngiltere Büyükelçiliği de İngiliz vatandaşlarından, böyle kriz döneminde yardım beklememelerini ve en kısa zamanda Afganistan'ı terk etmelerini istedi. Açıklamada, güvenlik tehditleri nedeniyle büyükelçilik personelinin de başkent Kabil dışına seyahat etmemesi uyarısı yapıldı.

Öte yandan İngiltere, vatandaşlarını tahliye etmek amacıyla Afganistan'a 600 asker göndereceğini duyurdu.

ALMANYA DA VATANDAŞLARINI UYARDI

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan uyarıda ise vatandaşlarının en kısa süre için tarifeli uçaklarla ülkelerine dönmesini istedi.

Açıklamada, "Sahadaki Alman vatandaşlarına mümkün olduğu kadar kısa süre içinde ülkeyi tarifeli uçaklarla terk etme fırsatını kullanması çağrısı yapılmaktadır" denildi.

ABD, AFGANİSTAN'A 3 BİN ASKER GÖNDERİYOR

Diğer yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Büyükelçiliğindeki Amerikalı personelin tahliyesi için 3 bin askerin Afganistan'a gönderileceğini ve bu birliklerin sadece tahliye görevini icra edeceklerini belirtti.

Pentagon Sözcüsü Kirby, basın brifinginde, ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinde çalışanların büyük bölümünün tahliyesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, Başkan Joe Biden'ın talimatı üzerine Dışişleri Bakanlığı ile de koordine halinde söz konusu tahliye planlarının yapıldığını ve amaçlarının elçilik çalışanlarının güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanı'na getirilip oradan da ABD'ye ulaştırılması olduğunu belirtti.

Son Güncelleme: 12.08.2021 23:47
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