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ABD 'İran'a mesaj vermek için' Ortadoğu'ya savaş gemisi gönderiyor

ABD 'İran'a mesaj vermek için' Ortadoğu'ya savaş gemisi gönderiyor

06 Mayıs 2019 Pazartesi 12:19
ABD 'İran'a mesaj vermek için' Ortadoğu'ya savaş gemisi gönderiyor
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yaptığı yazılı açıklamada, "Birçok kaygı verici ve gerginliği tırmandıran belirti ve uyarıya karşın, İran rejimine ABD'nin veya müttefiklerinin menfaatlerine yönelik herhangi bir saldırının sert bir güçle karşılık bulacağına dair net ve mutlak bir mesaj vermek üzere ABD USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunu ve bir bombardıman görev gücünü Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgesine gönderiyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran ile bir çatışmanın peşinde olmadığını iddia eden Bolton, "Ancak herhangi bir saldırıya yanıt vermek için tam hazırız" değerlendirmesinde bulundu. 

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Öte yandan Bolton, ABD'nin bu kararı 'İran'ın hangi adımına karşı attığına' ilişkin somut bir açıklama yapmadı.

'KISA BİR SÜREDİR ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIMIZ BİR ŞEYDİ'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, konuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Bu kısa bir süredir üzerinde çalıştığımız bir şeydi. İran'ın bölgede gerilimi yükselten hamlelerini görüyoruz ve ABD çıkarlarına zarar verilirse bundan İran'ı sorumlu tutarız. Aynı şekilde, bu saldırılar, Hizbullah gibi üçüncü taraflar tarafından gerçekleştirilirse de doğrudan İran liderliğini sorumlu tutacağız" ifadelerini kullandı. 

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