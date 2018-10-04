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ABD, İran ile 1955'te imzalanan dostluk anlaşmasını feshetti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran ile 1955'te imzalanan, "Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku" anlaşmasının feshedildiğini bildirdi.

04 Ekim 2018 Perşembe 08:58
ABD, İran ile 1955'te imzalanan dostluk anlaşmasını feshetti

Pompeo, Bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde, İran ile söz konusu anlaşmanın iptaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mike Pompeo, "ABD'nin İran ile 1955'te imzalanan "Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku" anlaşmasını feshettiğini açıklıyorum. Bu açıkça 39 yıl gecikmiş bir karardır." dedi. 

Pompeo'nun açıklamasından birkaç saat önce, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Adalet Divanı, ABD'den, İran'a karşı, insani yardım ve ürünlerin ithalatını etkileyen bazı yaptırımları kaldırmasını istemişti. 

İran ise devrim öncesi imzalanan ve iki ülke arasındaki ekonomik ve diplomatik bağları düzenleyen ve destekleyen bir anlaşma olan "Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku" uyarınca, ara ara ABD'yi Uluslararası Adalet Divanı'na taşımış ve şikayetlerini dile getirmişti.

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ABDİranDostluk AnlaşmasıFeshMike PompeoHaber
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