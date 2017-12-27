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ABD İsrail Büyükelçisi'nden ülkesine çağrı

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ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman'ın, ABD Dışişleri Bakanlığından, resmi belgelerde Batı Şeria için "işgal altında" ifadesini kullanmaya son vermesini istediği bildirildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:50
ABD İsrail Büyükelçisi'nden ülkesine çağrı
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ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın, ABD Dışişleri Bakanlığından, resmi belgelerde Batı Şeria için "işgal altında" ifadesini kullanmaya son vermesini istediği bildirildi.

İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Büyükelçi Friedman, ABD Dışişleri Bakanlığından, Batı Şeria'yı işaret ederek, resmi belgelerde "işgal altında" ifadesini kullanmaya son vermesini istedi.

Dışişlerinin bu talebi reddettiği ancak "üst düzey" baskılardan dolayı konuyu yakında masaya yatırmayı kabul ettiği belirtildi.

Konuya ilişkin ABD ve İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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