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ABD: İsrail, Gazze operasyonunda hedefine tam ulaşamadı

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İsrail'in iddia ettiği gibi Gazze'de Hamas'ın saldırı altyapısının imha edilmesi hedefini tam gerçekleştiremediğini belirtti

24 Mayıs 2021 Pazartesi 23:28
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ABD: İsrail, Gazze operasyonunda hedefine tam ulaşamadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Orta Doğu'ya düzenleyeceği seyahate ilişkin gazetecilere bilgi veren bir Dışişleri yetkilisi, çatışmaların durmuş olması ve tarafların şimdiye dek ateşkese uymuş olmasından dolayı rahatladıklarını kaydetti.

Yetkili, Blinken'ın bölge ziyaretinin amacının ateşkesi kalıcı hale getirme ve Gazze'ye yapılacak yardımlar gibi konuları bölge müttefikleri ile görüşmek olduğunu belirtti.

Ateşkesin sağlanmasına katkı sağlayan Ürdün ve Katar'a teşekkür eden yetkili, "Mısır'ı, şiddeti durdurmaya aracı olmak üzere oynadığı kritik rolden dolayı takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yapılacak yardımlarda Hamas'ın bir engel çıkarma ihtimaline yanıt veren yetkili, Hamas'ın yardımların girişine izin vermesini beklediğini ve Mısır'ın burada da önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

Bir gazetecinin, "İsrail'in bu operasyondaki amaçlarının Hamas'ın yeniden saldırı yapma kabiliyetini tamamen yok etmek olduğu açıklamasını dikkate alarak İsrail'in bu hedefini gerçekleştirdiğine inanıyor musunuz?" sorusuna yetkili şu yanıtı verdi:

"Hamas'ın saldırı kabiliyetlerini yok etme konusunda bakışımız şu şekildedir; elbette ki bu tamamlanmadı. Hala orada sahadalar. Orada duruyorlar ve bu yüzdendir ki bu dosya (ABD Dışişlerinin Filistin dosyası) konusundaki angajmanımızı Hamas'ın kabiliyetlerini zayıflatmak ve kontrol altına almak için yeniden yapılandırıyoruz. Ama taraflardan aldığımız taahhüdü son derece ciddiye alıyoruz ve ateşkese en azından kısa dönemde uyulacağını umuyoruz."

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bu hafta Kudüs, Ramallah, Kahire ve Amman'ı ziyaret edecek.

Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri BakanlığıGazze
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