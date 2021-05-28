ABD istihbaratı: Covid-19'un nerede ne zaman ya da nasıl ortaya çıktığını henüz bilmiyoruz

DNI Direktör Yardımcısı Amanda Schoch, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD İstihbarat Topluluğu, Covid-19'un ilk nerede, ne zaman ya da nasıl bulaştığını henüz tam olarak bilmiyor ancak iki muhtemel senaryo üzerinde birleşiyor: Ya bu virüs bir insanın enfekte bir hayvanla temas etmesi sonucu doğal olarak bulaştı ya da bu bir laboratuvar kazasıydı." ifadesine yer verdi.



Bu iki senaryodan birinin daha ağır basmadığına işaret eden Schoch, bu senaryolardan birinin daha çok güç kazanması için ellerinde yeterli delilin olmadığını kaydetti.

Schoch, "ABD İstihbarat Topluluğu, virüsün kökenini bulmak için tüm mevcut delilleri incelemeyi, farkı perspektifleri düşünmeyi ve yeni bilgileri toplama ve analiz etmeyi sürdürüyor." ifadesini kullandı.



ABD'DE "COVİD-19'UN KÖKENİ" TARTIŞMALARI



Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı özel haberi, Covid-19 salgınının ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirmişti.



Haberde, ABD istihbaratının ilgili raporuna göre salgının kentte yayılmadan kısa süre önce Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu iddia edilmişti.



Önceki Trump yönetimi, pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin'i suçlamış, ABD istihbaratının geçen yılın sonunda yayınlanan raporunda virüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olabileceğine ilişkin bulgulardan bahsedilmişti.



Çin yönetimi söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Dünya Sağlık Örgütü'nden konuyu araştıran bir heyet de virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

BİDEN İSTİHBARATTAN 90 GÜN IÇİNDE RAPOR İSTEMİŞTİ



ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı yazılı açıklamada mart ayında istihbarattan Kovid-19'un kökenini araştırmalarını istediğini ve bu raporu ay başında eline aldığını bildirmişti.



Biden açıklamasında, "İstihbarat Topluluğundan, bizi kesin bir sonuca daha da yakınlaştıracak bilgileri toplama ve analiz etme çabalarını iki katına çıkarmalarını ve bunu bana 90 gün içinde rapor etmelerini istedim." ifadesini kullanmıştı.