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ABD, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm önerisine sıcak bakmıyor

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ABD Dışişleri Bakanlığı siyasi işlerden sorumlu müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye'nin Kıbrıs için sunduğu iki devletli çözüm önerisine ABD yönetiminin sıcak bakmadığını duyurdu.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 20:02
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ABD, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm önerisine sıcak bakmıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı siyasi işlerden sorumlu müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye'nin Kıbrıs için sunduğu iki devletli çözüm önerisine ABD yönetiminin sıcak bakmadığını belirterek, birleşik bir Kıbrıs'ta ısrarların süreceğini dile getirdi.

ABD, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs'ta iki devlet kurulması önerisini reddederek, iki bölgeli birleşik bir ada için çabaların sürdürülmesini istedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi işlerden sorumlu müsteşarı Victoria Nuland, Senato'da bir oturumda yaptığı konuşmada, "Yalnızca Kıbrıs liderliğindeki bir sürecin -iki bölgeli, iki toplumlu- Kıbrıs'a barış ve istikrar getireceğini düşünüyoruz" dedi.

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