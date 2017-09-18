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'ABD, Kuzey Kore sorununu Pentagon'a devretmeye hazır'

Haley, BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'nin nükleer programını kontrol altına alacak seçeneklerinin tükendiğini ve ABD'nin konuyu Pentagon'a devredebileceğini söyledi.

18 Eylül 2017 Pazartesi 09:51
'ABD, Kuzey Kore sorununu Pentagon'a devretmeye hazır'

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'nin nükleer programını kontrol altına alacak seçeneklerinin tükendiğini ve ABD'nin konuyu Pentagon'a devredebileceğini söyledi.

Haley, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore, pervasızca nükleer programına devam ederse ABD kendisini ve müttefiklerini savunmak zorunda kalacak ve Kuzey Kore yok olacak. Hepimiz bunun farkındayız ancak hiçbirimiz savaş istemiyoruz" dedi.

Ellerindeki bütün seçenekleri değerlendirdiklerini belirten Haley, askeri seçeneklerin de masada olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kuzey Kore'nin ABD'nin gazap ve öfkesiyle karşı karşıya kalacağı" tehdidine rağmen Pyongyang'ın, Goam adasını vurmakla tehdit ettiği, hidrojen bombası denediği ve fırlattığı iki füzenin Japonya'nın üzerinden geçtiği hatırlatılarak, "Trump boş tehditte mi bulundu?” sorusu yöneltilen Haley, şunları söyledi:

"Boş bir tehdit değildi. Kuzey Kore sorumsuzca davranırken biz sorumlu davrandık ve bütün diplomatik yolları denedik. Güvenlik Konseyi'nde yapabileceğimiz hemen hemen her şeyi tüketmiş durumdayız. Kuzey Kore sorununu memnuniyetle General Mattis'e bırakabilirim çünkü onun birçok askeri seçeneği var. Biz sorumluluk sahibi olarak bütün diplomatik yolları denemek istedik, eğer bu işe yaramazsa General Mattis icabına bakacak."

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