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ABD'li bilim insanları 14 farklı tip maskeyi test etti

Araştırma sonucunda damlacıkların yayılmasına karşı en etkili maskenin N95 maskeleri olduğu ortaya kondu

10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:06
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ABD'li bilim insanları 14 farklı tip maskeyi test etti

Koronavirüs pandemisi devam ederken çoğu ülkede hayatı normalleştirme adımları atılıyor. 

ABD'de okullar yeniden açılıp eğlence parkları ziyaretçi kabul ederken ve insanların açık alanlarda yemek yemesi yeni normal haline gelirken koronavirüse karşı önlemler de daha hayati bir rol oynuyor.

Duke Üniversitesi'nden araştırmacılar da bu nedenle virüsün bulaşmasını önlemede kritik önemde görülen yüz maskelerinin hangisinin daha etkili olduğunu belirlemek amacıyla basit bir teknik geliştirdi.

Cuma günü yayımlanan çalışmada Duke Üniversitesi'nin fizik bölümünden araştırmacılar, normal konuşma sırasında maskelerin etkililiğini solunum yolu damlacıklarının yayılımınıı lazer ışını ve bir cep telefonunun kamerasını kullanarak ölçtü.

CNN'e konuşan çalışmanın yazarlarından Profesör Martin Fischer "Bir kara kutu, lazer ve kamera kullandık. Lazer ışını dikey şekilde ince bir ışık tabakası oluşturacak şekilde genişletildi. Bunu açılan yarıklardan kutunun sol ve sağ yanına yansıttık" dedi.

Kutunun ön tarafında konuşan kişi için bir delik açıldı. Kutunun arkasına yerleşitirilen cep telefonu kamerası de konuşulduğu sırada lazer ışınıyla kesişen damlacıkları kaydetti.

14 maske çeşidi incelendi

Halk sağlığı uzmanları aylarca maskelerin pandemiyle mücadelede en önemli araçlar olduğunu duyurdu. ABD'deki birçok eyalet maske takılmasını zorunlu hale getirdi.

Ancak etkililikleri ölçüldüğünde araştırmacılar bazı maskelerin pek bir İşe yaramadığını tespit etti.

Araştırmacılar genellikle sağlık çalışanlarına ayrılan N95 maskeleri de dahil 14 maskeyi inceledi. Deneyde önce maske takmadan konuşan kişinin yaydığı damlacıklar incelendi, ardından her maske tek tek 10 kez teste tabi tutuldu.

Araştırma sonucunda damlacıkların yayılmasına karşı en etkilisinin N95 maskeleri olduğu ortaya çıktı. 3 tabakalı cerrahi maskeler ve çok sayıda kişinin evde kendi imkanlarıyla hazırladığı pamuk bazlı kumaş maskelerin oldukça iyi performans gösterdiği belirlendi.

En az etkili olanlarınsa sporcuların kullandığı ve tozluk olarak da adlandırılan boyun ve yüzü kaplayan kumaşlar olduğu açıklandı. Aynı şekilde katlanmış bandana ve el örgüsü maskelerin de etkili koruma sağlamadığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsMaske
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