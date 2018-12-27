ABD'li gezgin Colin O'Brady, Antarktika'yı 53 günde tek başına geçti

Amerikalı gezgin Colin O'Brady, Antarktika'yı bir uçtan bir uca tek başına ve yardımsız geçen ilk insan oldu.

33 yaşındaki, O'Brady, 3 Kasım'da 49 yaşındaki İngiliz rakibi Louis Rudd'la başladığı yarışı önde bitirdi.

O'Brady, dünyanın en soğuk kıtasında 170 kilo ağırlığındaki kızağını kar tepelerinin üzerinde günde 13 saat çekerek yaptığı 1482 kilometrelik zorlu yolculuğu 53 günde tamamladı.

İki yıl önce emekli bir İngiliz subay aynı yolculuğu yapmayı denemiş ve bitişe yaklaşık 50 kilometre kala hayatını kaybetmişti.

İngiliz yüzbaşı Louis Rudd, arkadaşının anısına O'Brady'e rakip olmuştu.

'İmkansız ilk'

Profesyonel bir sporcu olan O'Brady, "İmkansız İlk" adını verdiği yoculuğunun önemli aşamalarını sosyal medya hesabında paylaştı.

20 Aralık'ta yolculuğunun 47'nci gününde uydu telefonuyla BBC'ye konuşan O'Brady, "Çok yoruldum" demiş, aşırı kilo kaybı nedeniyle saatinin sürekli kolundan düştüğünü söylemişti.

O'Brady ve Rudd, Ronne Buz Sahanlığı'nda başladıkları yolculuklarını Leverett Buzulu'nda tamamladı.

Yarıştan birkaç gün önce Şili'de bir otelin barında tanışan iki O'Brady ve Rudd, ayrı ayrı yapmayı planladıkları yolculukları yarışa dönüştüme kararı almıştı.

Doktorlar 'Bir daha yürüyemezsin' dedi, dağlara tırmandı

2008'de Tayland'da tatildeyken vücudunun dörtte birinde ağır yanıklar oluşan O'Brady, doktorların bir daha yürüyemeyeceğini söylemesine rağmen hızla iyileşti.

Sonrasında triatlonlara katılan ve her kıtadaki en yüksek dağı kapsayan Yedi Zirveler tırmanışını tamamlayan O'Brady, Kuzey ve Güney Kutbu'nu da kayakla geçti, ayrıca ABD'deki her eyaletin en yüksek noktasına tırmandı.