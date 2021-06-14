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ABD'li Novavax'ın geliştirdiği koronavirüs aşısının etki oranı belli oldu

ABD'li aşı üreticisi Novavax'ın geliştirdiği COVID-19 aşısı, ABD ve Meksika'da yürütülen 3'üncü aşama klinik denemelerde virüse karşı yüzde 90 bağışıklık sağladı.

14 Haziran 2021 Pazartesi 15:04
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ABD'li Novavax'ın geliştirdiği koronavirüs aşısının etki oranı belli oldu

Şirket, ABD ve Meksika'da 18 yaş üstü yaklaşık 30 bin denekle sürdürülen denemenin erken sonuçlarını yayımladı.

Virüsü önlemede şimdiye dek yüzde 90 başarı sağlayan aşının ciddi yan etkiye yol açmadığı bildirildi.

Deneklerin 3'te 2'sine aşı formülünün, 3'te 1'ine ise "placebo" denilen sahte formülün uygulandığı denemede, 14'ü aşının yapıldığı deney grubunda olmak üzere 77 kişide virüs tespit edildi.

Virüse yakalananlar arasında deney grubundakilerden hiçbiri hasta olmazken, kontrol grubunda 14 kişi orta ve ağır düzeyde belirtiler gösterdi.

3'üncü aşama denemeler geçen yıl başlamıştı

"NVX-CoV2373" adı verilen aşının 3'üncü aşama klinik denemelerine 24 Eylül 2020'de İngiltere'de başlanmıştı. 18 ile 84 yaşları arasındaki 15 bin gönüllünün katıldığı denemenin 29 Ocak'ta yayımlanan erken sonuçlarında aşının yüzde 89,3 etkili olduğu bildirilmişti.

İngiltere'nin ardından ABD ve Meksika'da 33 bin gönüllünün katılması hedefiyle ayrı bir 3'üncü aşama deneme başlatılmıştı.

Genetik mühendisliğiyle üretilmiş COVID-19 glikoprotein partikülünü içeren aşı adayı, şirketin diğer aşılarında kullandığı güçlendirici katkı maddesiyle (adjuvan) daha fazla antikor ve daha uzun süreli bağışıklık üreterek, bağışıklık tepkisini artırmayı amaçlıyor.

ABD hükümeti, Maryland eyaletinde faaliyet gösteren şirket, eylülden itibaren ayda 100 milyon doz COVID-19 aşısı üretmeyi hedefliyor.

Şirketin ürettiği aşıların COVID-19 Aşıları Küserel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla ihtiyaç durumundaki ülkelere ulaştırılması amaçlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Novavax
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