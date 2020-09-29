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ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'tan çarpıcı koronavirüs açıklaması

ABD'li ünlü girşimci Elon Musk (49), dün katıldığı bir programda koronavirüs aşısı olmayacağını açıkladı. Musk, salgının insanları mantıksız hale getirdiği ifade etti.

29 Eylül 2020 Salı 14:55
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ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'tan çarpıcı koronavirüs açıklaması

ABD'de SpaceX ve Tesla şirketlerinin sahibi teknoloji Elon Musk, dün katıldığı bir programda yaşı itibariyle kendisinin ve çocuklarının ‘koronavirüs risk grubunda olmadığını’ belirterek koronavirüs aşısını olmayacağını açıkladı. Musk “Salgının insanları mantıksız hale getirdi" dedi.

"SALGIN ABARTILIYOR"

New York Times Sway podcast canlı yayınına katılan Musk, büyük ölçekli karantinaların ve sokağa çıkma yasaklarının bir hata olduğunu ve “fırtına geçene kadar” yalnızca risk altında olanların karantinaya alınması gerektiğini söyledi. Musk yaptığı açıklamada, “Demek istediğim bu, mantığın arka planda kaldığı sıcak bir düğme meselesi. Genel olarak ölüm oranı çok düşük ve bulaşıcı olan bir şeye sahibiz” ifadelerini kullandı.   

MUSK’TAN BİLL GATES’E AĞIR SÖZLER  

Podcast sunucusu Musk’a, bu açıklamaların kendi yaptığı ‘insanlığın yararına’ işlerle ters düştüğünü vurgulaması üzerine Musk “Herkes ölür” dedi. Musk, Harvard Üniversitesi epidemiyoloji ekibi ile birlikte çalışarak koronavirüs salgını için çaba sarf ettiğini kaydetti. Musk “Harvard epidemiyoloji ekibiyle antikor çalışmaları yapıyoruz, CureVac için Tesla aşı makineleri yapıyor, (Bill) Gates bir şey yapmadığımla ilgili konuştu...  Taş kafalı. Biz aslında yatırım yaptığınız CureVac için aşı makinelerini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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