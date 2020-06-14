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ABD'nin Atlanta kenti karıştı

ABD'nin Atlanta kentinde siyahi bir kişinin polis tarafından vurulmasının ardından başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüştü.

14 Haziran 2020 Pazar 09:20
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ABD'nin Atlanta kenti karıştı

Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da cuma akşamı Rayshard Brooks adlı bir siyahinin polise elektroşok tabancasını uzatması üzerine polislerce vurularak öldürülmesinin ardında başlayan protestolar gün içinde devam etti.

Atlanta polis şefi Erika Shields istifa ederken, olayın yaşandığı restoranın önünde protestolar düzenlendi. Akşam saatlerinde şehirdeki çevre yolunu da kapatan göstericilere polis müdahale etti.

Daha sonra olayın yaşandığı restoranın önünde ateşler yakılarak Brooks'un ölümü protesto edildi.

Kısa bir süre sonra ise restoran göstericiler tarafından ateşe verildi.

Polis ile göstericiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanırken, polisin çok sayıda göstericiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Floyd olayı sakinleşmemişken Atlanta'da polis şiddeti ortalığı karıştırdı

Olay cuma akşamı Brooks, restoranın "arabaya servis" için aracında sırada beklerken uyuya kalmış daha sonra polisin onu uyandırması üzerine aralarında tartışma çıkmıştı.

Aracından inip polisin elektroşok tabancasını alan Brooks, tabancayı polise doğrulttuğu sırada ateş edilerek öldürülmüştü.

Atlanta'daki olayın Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un gözaltında alınırken öldürülmesinin üzerinden iki hafta henüz geçmişken yaşanması, kentte bir anda tansiyonu yükselttiği ifade ediliyor.

Ülkenin birçok kentinde halen Floyd için protestolar düzenleniyor.  

Anahtar Kelimeler:
ABDAtlanta
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