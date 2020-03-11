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ABD'nin başkenti Washington'da OHAL ilan edildi

Koronavirüs salgını sebebiyle ABD'nin başkenti Washington'da OHAL ilan edildi.

11 Mart 2020 Çarşamba 23:02
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ABD'nin başkenti Washington'da OHAL ilan edildi

Koronavirüs salgını sebebiyle ABD'nin başkenti Washington'da OHAL ilan edildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 'küresel salgın' olarak tanımladığı koronavirüs salgını sebebiyle, ABD'nin başkenti Washington'da OHAL ilan edildi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsABDWashingtonOHAL
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