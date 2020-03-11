Koronavirüs salgını sebebiyle ABD'nin başkenti Washington'da OHAL ilan edildi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün 'küresel salgın' olarak tanımladığı koronavirüs salgını sebebiyle, ABD'nin başkenti Washington'da OHAL ilan edildi.
Koronavirüs salgını sebebiyle ABD'nin başkenti Washington'da OHAL ilan edildi.
Koronavirüs salgını sebebiyle ABD'nin başkenti Washington'da OHAL ilan edildi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün 'küresel salgın' olarak tanımladığı koronavirüs salgını sebebiyle, ABD'nin başkenti Washington'da OHAL ilan edildi.