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ABD'nin BM temsilcisi Haley'den İran açıklaması

Haley: "İran rejiminin, nükleer anlaşmanın arkasına sığınarak her türlü uluslararası normu ve BM kararlarını ihlal etmesine müsaade etmemeliyiz."

13 Ocak 2018 Cumartesi 13:44
ABD'nin BM temsilcisi Haley'den İran açıklaması
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ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin İran ile varılan nükleer anlaşmadan geri çekilmediğini belirterek, "İran rejiminin, nükleer anlaşmanın arkasına sığınarak her türlü uluslararası normu ve BM kararlarını ihlal etmesine müsaade etmemeliyiz." ifadesini kullandı.

Haley, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini "son kez" uzatma kararının ardından yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin İran ile varılan nükleer anlaşmanın şartlarına bağlı kalacağını ancak İran'ın "tehlikeli ve istikrarı bozan davranışlarına tolerans göstermeyeceğini" ifade eden Haley, diğer ülkelerden de bu konuda ABD'nin yanında olmalarını beklediklerini kaydetti.

Haley, "İran'ın ihlal ettiği silah ambargolarını uygulamak, teröre verdiği desteği durdurmak ve insan hakları ihlallerine ışık tutmak için BM'de uluslararası iş birliğini güçlendirme konusunda sabırsızlanıyoruz. Bu adımların hepsi nükleer anlaşmadan bağımsız bir şekilde atılabilir. Bu konuda uluslararası bir uzlaşı sağlanamazsa nükleer anlaşmanın barışa engel olduğu daha da kesinleşecek. İran rejiminin, nükleer anlaşmanın arkasına sığınarak her türlü uluslararası normu ve BM kararlarını ihlal etmesine müsaade etmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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